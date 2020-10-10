باحثون: منح لقاح السل للبالغين يساعدهم على مواجهة فيروس كورونا

قال باحثون في جامعة إكستر إن اللقاح الذي يعطى عادة لحماية الأطفال من الإصابة بمرض السل يمكن أن يساعد البالغين في مكافحة فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل سيتم منح لقاح Bacillus Calmette-Guérin (BCG) لـ 1000 شخص بعد اكتشاف أن اللقاح يحفز جهاز المناعة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لن يكون هذا هو الحل النهائي ، ولكنه سيساعد الناس بدلًا من ذلك على محاربة فيروس كورونا حتى يتم اكتشاف لقاحات أكثر فعالية.

قال البروفيسور جون كامبل ، من كلية الطب بجامعة إكستر ، لصحيفة الغارديان إن اللقاح يمكن أن يغير قواعد اللعبة على الصعيد العالمي.

ستسجل جامعة إكستر 2000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية بالمجتمع البريطاني في تجربة Brace الدولية - التي تجند 10000 متطوع في جميع أنحاء العالم.

سيحصل المتطوعون في التجربة إما على جرعة من BCG أو دواء وهمي. ستتم مراقبتهم بعد ذلك لمدة عام لمعرفة ما إذا كانت المجموعة الملقحة تلتقط عددًا أقل من عدوى Covid-19 أم أنها تعاني من أعراض أقل.

من المتوقع ظهور النتائج الأولية في غضون ستة إلى تسعة أشهر.