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توك شو

موقف إنساني لـ الرئيس السيسي مع فتاة منحته هدية بمعرض تراثنا.. فيديو

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:13 م
صدى البلد
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أسامة علي
افتتح  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

وقالت إحدى المشاركات في المعرض للرئيس السيسي: أنا قابلت حضرتك قبل كده، وأتمنى أقابلك طول عمري، ديما بتدينى أمل".

وأهدت المشاركة الرئيس السيسى، هديه مما صنعته قائلة: " ممكن تقبلها مني" ورد عليها الرئيس قائلا: " ليا الشرف".

يقام المعرض تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية و التوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز.

ويشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.
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