بلايستيشن 4 فقط .. 10 ألعاب فيديو شهيرة لا يمكن لعبها على PlayStation 5

كشفت شركة سونى اليابانية فى وقت سابق، أن جهاز الألعاب PlayStation 5 بلاى ستيشن 5 الذى تم إطلاقه مؤخرا، سيدعم أكثر من 4000 لعبة فيديو بما فيها كل الألعاب الخاصة بجهاز PlayStation 4 بلاى ستيشن 4 السابق والذى تم إطلاقه عام 2013 .





وكشفت تقارير جديدة أنه على الرغم من التصريح السابق لشركة سونى إلا أن هناك 10 ألعاب فيديوشهيرة لن يدعمها جهاز الألعاب PlayStation 5 وإنما سيدعمها فقط جهاز PlayStation 4.





وبحسب موقع Android Central فإن هذا الأمر قد صدم عدد كبير من راغبى شراء PlayStation 5 والذى بدأت الشركة فى استقبال طلبات الحجز المسبق له منذ عدة أسابيع.





وفقا للموقع فإن الألعاب التى لن يدعمها جهاز PlayStation 5 ولن يستطيع مستخدموه لعبها هى:





1- لعبة DWVR





2- لعبة Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One





3- لعبة TT Isle of Man - Ride on the Edge 2





4- لعبة Just Deal With It





5- لعبة Shadow Complex Remastered





6- لعبة Robinson: The Journey





7- لعبة We Sing





8- لعبة Hitman Go: Definitive Edition





9- لعبة Shadwen





10- لعبة Joe's Diner





كانت شركة سونى حذرت من محاولة استخدام المحلقات الخاصة بأجهزة PlayStation 5 واستخدامها مع أجهزة PlayStation 4 أو الاجهزة الأقدم، لمحاولة تجربة الألعاب الجديدة، حيث أن هذا الأمر لن يؤتى ثماره بحسب الشركة.





كما قامت سونى بمد البطارية في الذراع الواحد من أجهزة PlayStation 5 من 3 إلى 4 ساعات وبذلك تتفوق بطارية الجهاز على جهاز PlayStation 4، وكان في السابق عندما كانت تتوقف بطارية ذراع ما فإن المستخدم كان يضطر للتوقف عن اللعب والتبديل إلى الذراع الآخر.