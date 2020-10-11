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تكنولوجيا

بلايستيشن 4 فقط .. 10 ألعاب فيديو شهيرة لا يمكن لعبها على PlayStation 5

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:03 ص
10 ألعاب فيديو شهيرة
10 ألعاب فيديو شهيرة لا يمكنك لعبها على PlayStation 5
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ندى على
كشفت شركة سونى اليابانية فى وقت سابق، أن جهاز الألعاب PlayStation 5 بلاى ستيشن 5 الذى تم إطلاقه مؤخرا، سيدعم أكثر من  4000 لعبة فيديو بما فيها كل الألعاب الخاصة بجهاز PlayStation 4 بلاى ستيشن 4  السابق والذى تم إطلاقه عام 2013 .  

وكشفت تقارير جديدة أنه على الرغم من التصريح السابق لشركة سونى إلا أن هناك 10 ألعاب فيديوشهيرة لن يدعمها جهاز الألعاب PlayStation 5 وإنما سيدعمها فقط  جهاز PlayStation 4.  


وبحسب موقع Android Central فإن هذا  الأمر قد صدم عدد كبير من راغبى شراء PlayStation 5 والذى بدأت الشركة فى استقبال طلبات الحجز المسبق له منذ عدة أسابيع.  

وفقا للموقع فإن الألعاب التى لن يدعمها جهاز PlayStation 5 ولن يستطيع مستخدموه لعبها هى:   

1- لعبة DWVR

2- لعبة Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

3- لعبة TT Isle of Man - Ride on the Edge 2

4- لعبة Just Deal With It 

5- لعبة Shadow Complex Remastered

6- لعبة Robinson: The Journey

7- لعبة We Sing

8- لعبة Hitman Go: Definitive Edition

9- لعبة Shadwen

10- لعبة Joe's Diner

كانت شركة سونى حذرت من محاولة استخدام المحلقات الخاصة بأجهزة  PlayStation 5  واستخدامها مع أجهزة PlayStation 4 أو الاجهزة الأقدم، لمحاولة تجربة الألعاب الجديدة، حيث أن هذا الأمر لن يؤتى ثماره بحسب الشركة. 

كما قامت سونى  بمد البطارية في الذراع الواحد من أجهزة PlayStation 5 من 3 إلى 4 ساعات وبذلك تتفوق بطارية الجهاز على جهاز   PlayStation 4، وكان في السابق عندما كانت تتوقف بطارية ذراع ما فإن المستخدم كان يضطر للتوقف عن اللعب والتبديل إلى الذراع الآخر.

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