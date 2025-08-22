تصفية 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالمنوفية

لقي 4 عناصر إجرامية مصرعهم في تبادل لاطلاق النار في مركز اشمون في محافظة المنوفية.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون باختباء عناصر إجرامية في نطاق المركز في منطقة زراعية وبحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية حيث تم تبادل لاطلاق النار بين قوات الشرطة والعناصر الإجرامية أسفرت عن مصرع 4 من العناصر الاجرامية.

وتبين مصرع كلا من “ م.س” 33 سنة عاطل سبق اتهامه في قضية اتجار بالمخدرات، “ م.ي” 33 سنة عاطل سبق اتهامه في قضية سلاح، “ي.ا” 33 سنة عاطل بالإضافة إلي جثة مجهولة الهوية.

كما ضبط بحوزتهم علي أسلحة نارية ومخدرات من أنواع مختلفة ومبلغ مالي.

فيما تم نقل الجثث الي مستشفي شبين الكوم حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.