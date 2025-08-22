حازم إمام يهاجم آدم كايد: نزل الملعب مكروش وضيع الفرص

انتقد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أداء الفلسطيني آدم كايد، لاعب وسط الفريق الأبيض، بعد ظهوره بمستوى باهت خلال مواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية لقناة «أون سبورتس»: «آدم كايد نزل وكأنه فاقد للتركيز، جاتله 5 كرات في موقف واحد ضد واحد، ومع ذلك ما نجحش يعدي غير مرة واحدة».

وأضاف: «لازم يكون عنده حلول هجومية، مينفعش الفرص تضيع بالشكل ده أو الكورة تتقطع منه بسهولة».

وفاز الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي أُقيمت مساء الخميس على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.