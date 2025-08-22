يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على مودرن: فدمنا أفضل مباراة منذ انطلاق الدوري

أعرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رضاه التام بأداء فريقه خلال الفوز على مودرن سبورت في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، مؤكداً أن اللاعبين قدموا أفضل مباراة لهم منذ انطلاق المسابقة هذا الموسم.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء إن الزمالك بدأ المباراة بشكل مثالي، حيث سجل هدفاً مبكراً وكانت أمامه فرص أخرى للتعزيز، قبل أن يهدأ الإيقاع نسبياً بعد مرور 20 دقيقة.

وأضاف: "في الشوط الثاني سجلنا الهدف الثاني وكان بإمكاننا حسم المباراة تماماً بالهدف الثالث، لكن المنافس باغتنا بهدف قلّص به الفارق، ورغم ذلك لم يصنع مودرن سبورت فرصاً حقيقية على مرمانا".

وأشار المدرب البلجيكي إلى أن عقلية اللاعبين في اللقاء كانت ممتازة، موضحاً أن الفريق بحاجة للتطوير من أجل إنهاء المباريات مبكراً وعدم منح المنافس فرصة للعودة.

وكشف فيريرا أن الجهاز الفني كان يفاضل بين الدفع بأحمد فتوح أو صلاح مصدق بدلاً من ناصر ماهر، واستقر على الأخير نظراً لاعتماد مودرن سبورت على الكرات الثابتة والعرضيات.

كما أوضح أن أحمد حمدي غاب بسبب إصابة في التدريبات الأخيرة، وسيتم تقييم حالته لتحديد موقفه من العودة للتدريبات.

وتحدث المدير الفني عن التغييرات قائلاً إن خوان ألفينا تم استبداله بسبب شعوره بالإجهاد، بينما عانى محمد شحاتة من آلام في العضلة الضامة، أما عدي الدباغ فبذل جهداً كبيراً قبل أن يحل مكانه ناصر منسي.

وأضاف: "آدم كايد شارك للاستفادة من سرعته خلف الظهير الأيمن، وهو يجيد اللعب كجناح أو في مركز 10 حسب احتياجات الفريق".

وفيما يتعلق بعدم تسجيل المهاجمين للأهداف خلال المباريات الثلاث، أوضح فيريرا أن هناك تدريبات خاصة لهم، مؤكداً أن الأداء العام للفريق عندما يتحسن سينعكس بشكل مباشر على قدرة المهاجمين في هز الشباك.

واختتم مدرب الزمالك تصريحاته قائلاً إن البداية القوية التي أظهرها الفريق في أول 20 دقيقة أمام مودرن سبورت تعكس تحسناً واضحاً مقارنة بالمباريات السابقة، مشدداً على أن الجهاز الفني سيعمل على معالجة الأخطاء لمواصلة الانتصارات.

وكان الزمالك قد حقق فوزاً ثميناً على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ليرفع رصيده في جدول الدوري ويواصل انطلاقته بثبات في المسابقة.