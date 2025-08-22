قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاصفة ضد إسرائيل .. دول أوروبية وعربية تستدعي سفراء تل أبيب احتجاجًا على خطط الاستيطان
لا يراعي حرمة للدين ولا للإنسان.. الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بنيجيريا
توك شو| الوزير: استمرار التعاون والتوافق بين مصر والسعودية مكسب كبير للمنطقة.. والأرصاد تحذر من طقس السبت والأحد
رسالة للإدارة الأمريكية.. نتنياهو: السيطرة على غزة الخيار الأخير حال فشل المحادثات
منا مصرفش على البيت وانتي تجيبي مكياج | تعليق مثير لأشرف عطية على الهواء
طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة
مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على مودرن سبورت بالدوري
الطفل الصغير.. هكذا علقت شقيقة محمد صلاح على تتويجه بأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي
بعد بريطانيا .. فنلندا تستدعي السفير الإسرائيلي رفضًا لمخطط E1
قانون المسنين يُنصف الأضعف | إقامة حرة ورعاية كاملة على نفقة الدولة
تذبذب أسعار الذهب اليوم الخميس .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
السوق يترقب والمستثمرون يتحفزون.. ماذا يخبئ المركزي الخميس القادم؟
رياضة

آدم كايد: سعيد بدعم جماهير الزمالك وأتأقلم سريعا على أجواء الدوري المصري

آدم كايد
آدم كايد
إسلام مقلد

أعرب الفلسطيني آدم كايد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه الفريق على حساب مودرن سبورت مساء الخميس، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

سعادة بالانتصار وصعوبة المواجهة

أكد آدم كايد في تصريحات عقب اللقاء أن المواجهة لم تكن سهلة على الإطلاق نظرًا لقوة المنافس الذي قدم أداءً قويًا على مدار شوطي المباراة، مشددًا على أن تسجيل هدف مبكر عن طريق زميله خوان ألفينا ساعد الزمالك على الدخول في أجواء اللقاء بشكل أفضل ومنحه الأفضلية في البداية.

تعليمات المدرب فيريرا بين الشوطين

وكشف اللاعب أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق تحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة، مؤكدًا على ضرورة مضاعفة الجهد وتكثيف الضغط الهجومي من أجل حسم النتيجة وعدم ترك الفرصة لمودرن سبورت للعودة في اللقاء.

الدعم الجماهيري

وأشاد اللاعب الفلسطيني بالدعم الكبير الذي يلقاه من جماهير الزمالك منذ انضمامه للفريق الأبيض، قائلاً: "الحقيقة لم أتوقع هذا الكم من الحب والدعم من الجماهير، وأسعد كثيرًا بما يفعلونه من أجلي داخل وخارج الملعب".

الإشادة بزميله عدي الدباغ

كما تطرق كايد للحديث عن زميله الفلسطيني الآخر عدي الدباغ، مؤكدًا أن وجوده داخل صفوف الزمالك يمثل إضافة فنية كبيرة للفريق، مشيرًا إلى أن اللعب بجواره أمر مميز ويزيد من قوة الخط الأمامي.

التأقلم على أجواء الكرة المصرية

واختتم كايد تصريحاته بالتأكيد على أنه بدأ يتأقلم سريعًا مع أجواء الكرة المصرية، وأنه سعيد باللعب في أكثر من مركز داخل الفريق، مضيفًا: "أتمنى أن أواصل التطور وأن أساهم في إسعاد جماهير القلعة البيضاء وتحقيق البطولات".

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط في جدول الدوري الممتاز، ليواصل الفريق الأبيض مشواره نحو المنافسة على الصدارة مبكرًا.

