آدم كايد: سعيد بدعم جماهير الزمالك وأتأقلم سريعا على أجواء الدوري المصري

أعرب الفلسطيني آدم كايد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه الفريق على حساب مودرن سبورت مساء الخميس، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

سعادة بالانتصار وصعوبة المواجهة

أكد آدم كايد في تصريحات عقب اللقاء أن المواجهة لم تكن سهلة على الإطلاق نظرًا لقوة المنافس الذي قدم أداءً قويًا على مدار شوطي المباراة، مشددًا على أن تسجيل هدف مبكر عن طريق زميله خوان ألفينا ساعد الزمالك على الدخول في أجواء اللقاء بشكل أفضل ومنحه الأفضلية في البداية.

تعليمات المدرب فيريرا بين الشوطين

وكشف اللاعب أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق تحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة، مؤكدًا على ضرورة مضاعفة الجهد وتكثيف الضغط الهجومي من أجل حسم النتيجة وعدم ترك الفرصة لمودرن سبورت للعودة في اللقاء.

الدعم الجماهيري

وأشاد اللاعب الفلسطيني بالدعم الكبير الذي يلقاه من جماهير الزمالك منذ انضمامه للفريق الأبيض، قائلاً: "الحقيقة لم أتوقع هذا الكم من الحب والدعم من الجماهير، وأسعد كثيرًا بما يفعلونه من أجلي داخل وخارج الملعب".

الإشادة بزميله عدي الدباغ

كما تطرق كايد للحديث عن زميله الفلسطيني الآخر عدي الدباغ، مؤكدًا أن وجوده داخل صفوف الزمالك يمثل إضافة فنية كبيرة للفريق، مشيرًا إلى أن اللعب بجواره أمر مميز ويزيد من قوة الخط الأمامي.

التأقلم على أجواء الكرة المصرية

واختتم كايد تصريحاته بالتأكيد على أنه بدأ يتأقلم سريعًا مع أجواء الكرة المصرية، وأنه سعيد باللعب في أكثر من مركز داخل الفريق، مضيفًا: "أتمنى أن أواصل التطور وأن أساهم في إسعاد جماهير القلعة البيضاء وتحقيق البطولات".

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط في جدول الدوري الممتاز، ليواصل الفريق الأبيض مشواره نحو المنافسة على الصدارة مبكرًا.