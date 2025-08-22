الاحتلال يمنع مسئول أسباني من دخول أراضيها

أفاد الإعلام العبري بمنع رئيس بلدية برشلونة خاومي كولبوني من دخول دولة الاحتلال .

‎وجاءت هذه الخطوة بعد أن صادق مجلس المدينة في شهر مايو الماضي على قرار بقطع العلاقات مع إسرائيل، بحيث يُحظر إنشاء أي اتصال مع شركات مرتبطة بالحكومة الإسرائيلية.

كما يُمنع رسوّ السفن الإسرائيلية، كما يُلغى اتفاق "المدن التوأمة" مع تل أبيب.

‎وكان من المفترض أن يهبط رئيس البلدية في الليلة الماضية.

وفي وقت سابق ؛ اكدت الحكومة الإسبانية أن التعامل مع الشركات الإسرائيلية دعم للاقتصاد القائم على الإبادة ؛ مشددة علي ضرورة تعليق كل المعاهدات مع دولة الإحتلال.

وطالبت الحكومة الإسبانية في تصريحات لها الاتحاد الأوروبي التوقف عن شراء سلاح من دولة الاحتلال.