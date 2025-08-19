موجة حر قاتلة في إسبانيا تسفر عن أكثر من 1100 وفاة خلال أغسطس

شهدت إسبانيا موجة حر شديدة خلال شهر أغسطس، تسببت في وفاة ما لا يقل عن 1149 شخصا، وفقا لتقديرات رسمية اعتمدت على بيانات الفروق في معدلات الوفيات.

ووفقا لمعهد “كارلوس الثالث” لأبحاث الصحة العامة في مدريد، فقد تم تسجيل هذه الوفيات خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 18 أغسطس، وذلك عبر أداة إلكترونية تعرف باسم "مومو" (نظام رصد الوفيات)، والتي تقوم برصد عدد الوفيات اليومي ومقارنته بالمعدلات المتوقعة استنادًا إلى بيانات تاريخية، مع مراعاة عوامل مثل درجات الحرارة التي تسجلها الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية (Aemet).

وأشار المعهد إلى أن هذه الأرقام لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين ارتفاع الحرارة وحالات الوفاة، لكنها توفر مؤشرًا إحصائيًا موثوقا يوضح التأثير المحتمل لموجات الحر على الصحة العامة.

وكان شهر يوليو قد شهد أيضا موجة حر مشابهة، حيث سجل النظام نحو 1060 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، بزيادة تتجاوز 50% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024.

حرائق الغابات تؤجج المعاناة

في موازاة ذلك، زادت حرائق الغابات من تعقيد الأوضاع، حيث واجهت فرق الإطفاء والجنود صعوبات كبيرة في احتواء الحرائق، خاصة في المناطق الغربية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 45 درجة مئوية في بعض مناطق الجنوب.

وتشير التوقعات إلى احتمال تحسن طفيف في الطقس مع انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار في بعض المناطق، إلا أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز حذر من أن البلاد لا تزال تمر بـ"أوقات عصيبة"، مؤكدا استمرار التحديات المرتبطة بالظروف المناخية القاسية وتأثيراتها المتعددة.