وفد سعودي يزور برشلونة

أكمل نادي النصر السعودي مؤخرًا صفقة التعاقد مع المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز قادمًا من برشلونة، في خطوة عززت خط دفاع الفريق وأسهمت مباشرة في وصوله إلى نهائي كأس السوبر السعودي.

وفي تطور لافت، كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن وفدًا سعوديًا توجه إلى مدينة برشلونة، وعقد اجتماعًا استمر نحو ساعة مع رافا يوستي، النائب الأول لرئيس النادي الكتالوني ورئيس الشؤون الرياضية، بهدف إقناعه بالانضمام إلى مشروع كروي كبير يجري العمل على بنائه في السعودية.

وأكدت الصحيفة، أن ممثلي المملكة عبّروا خلال الاجتماع عن رغبتهم الجادة في التعاقد مع يوستي، مشيرين إلى تقديرهم الكبير لعمله وخبرته الإدارية، في الوقت الذي لا يزال فيه الأخير يدرس العرض السعودي رغم انطلاق منافسات الدوري الإسباني.

وأوضحت المصادر أن العرض المقدم يوصف بـ"المغري"، لاسيما أن يوستي لا يتقاضى حاليًا راتبًا من برشلونة بصفته عضوًا في مجلس إدارة النادي، مما يجعل الانتقال إلى المشروع السعودي أكثر جاذبية.

ووفقًا للتقارير، لم يُحسم القرار النهائي بعد، إذ لا تزال المحادثات قائمة بين الجانبين، فيما يترقب الوسط الرياضي ما ستسفر عنه هذه المفاوضات التي قد تفتح فصلًا جديدًا في التعاون بين الأندية السعودية وكبار مسؤولي الكرة الأوروبية.