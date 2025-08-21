مالك برايتون يندم على رحيل ماك أليستر إلى ليفربول

اعترف توني بلوم، مالك نادي برايتون الإنجليزي، بندمه على موافقته على انتقال لاعب خط الوسط الأرجنتيني الدولي ألكسيس ماك أليستر إلى نادي ليفربول، مؤكدًا أن اللاعب كان يمثل قيمة كبيرة للفريق داخل وخارج الملعب.

وأوضح بلوم، في تصريحات عبر قناته على "يوتيوب"، أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت بيع عدد من نجوم برايتون إلى أندية كبرى، لكن ماك أليستر يظل الصفقة التي يتمنى لو لم تتم، قائلاً: "لقد فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول بعد فترة قصيرة من تتويجه بكأس العالم مع الأرجنتين، وأتمنى لو كان لا يزال معنا في النادي"، مضيفًا: "هو لاعب وشخص رائع، وأنا سعيد من أجله"، مع التأكيد على أن سياسة النادي تقوم على تطوير اللاعبين وبيعهم بأسعار كبيرة.

وكان ماك أليستر قد انتقل إلى ليفربول في صيف 2023، ومنذ ذلك الحين شارك في 97 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة. وأسهم اللاعب الأرجنتيني بشكل بارز في تتويج "الريدز" ببطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة، كما تواجد في تشكيلة العام لرابطة اللاعبين المحترفين الموسم الماضي.

تصريحات بلوم تأتي في وقت تتزايد فيه الأنباء عن مساعي ليفربول للتعاقد مع لاعبين بارزين من الدوري الإنجليزي، أبرزهم مارك جويهي مدافع كريستال بالاس وألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، مما يعكس استمرار سياسة "الريدز" في استقطاب المواهب المميزة من داخل البريميرليج.