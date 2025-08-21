عمر مرموش يكشف عن أصعب مدافع واجهه في الدوري الإنجليزي

كشف النجم المصري عمر مرموش، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن أصعب مدافع واجهه منذ انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن مدافع تشيلسي رييس جيمس هو الأكثر صعوبة بالنسبة له داخل الملعب.

وفي تصريحات عبر شبكة بي إن سبورتس الإنجليزية، أوضح مرموش أن مواجهته الأولى بقميص مانشستر سيتي كانت أمام تشيلسي، حيث واجه رييس جيمس الذي وصفه بأنه "قوي وسريع للغاية، إضافة إلى امتلاكه قدرات عالية في التعامل مع الكرة". وأضاف اللاعب: "لم أخض عددًا كبيرًا من المباريات بعد للحكم بشكل واسع، لكن من خلال تجربتي حتى الآن، جيمس هو الأبرز والأكثر تميزًا".

يُذكر أن مرموش انتقل إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي قادمًا من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، وشارك منذ ذلك الحين في 26 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وكان المهاجم المصري قد افتتح موسمه الجديد بالمشاركة كبديل في فوز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون برباعية نظيفة ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. ويستعد الفريق حاليًا لخوض مواجهة قوية أمام توتنهام هوتسبير يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من البريميرليج.