قناة عربية تحصل على حقوق بث الدوري الألماني حصريًا في الشرق الأوسط

أعلنت مجموعة قنوات MBC عن حصولها على حقوق بث مباريات الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا) لمدة ثلاثة مواسم متتالية، ابتداءً من موسم 2025-2026، في خطوة تُعد الأولى من نوعها للمجموعة على صعيد الدوريات الأوروبية الكبرى.

وقالت قناة MBC مصر عبر صفحتها الرسمية إن مباريات الدوري الألماني ستُنقل حصريًا على قناة MBC أكشن، إضافة إلى منصة شاهد، ليتم بث ثلاث مباريات من كل جولة عبر الشاشة التلفزيونية، فيما ستتولى المنصة الرقمية إذاعة جميع مباريات البطولة مباشرة.

من جانبه، أوضح بسام البريكان، مدير عام إدارة التواصل المؤسسي والعلاقات العامة في المجموعة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية MBC لتعزيز حضورها في المجال الرياضي وتقديم محتوى نوعي يلبي تطلعات الجماهير في المنطقة، مشددًا على أن الدوري الألماني يُعتبر من أكثر البطولات الأوروبية إثارة وتنافسية.

ويُفتتح الموسم الكروي للدوري الألماني بمواجهة قوية تجمع بايرن ميونخ مع لايبزيج على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى. ويُذكر أن بايرن ميونخ توّج بلقب الدوري 12 مرة في آخر 13 موسمًا، كما استهل الموسم الحالي بتحقيق كأس السوبر الألماني بعد فوزه على شتوتجارت بهدفين لهدف بقيادة مدربه الجديد فينسنت كومباني.

بهذه الخطوة، تدخل مجموعة MBC بقوة ساحة المنافسة في حقوق البث الرياضي، وتفتح آفاقًا جديدة للجماهير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمتابعة نجوم الكرة الألمانية وأحداث البوندسليجا مباشرةً.