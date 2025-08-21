مدافع السيتي يقترب من جالطة سراي قبل إغلاق الميركاتو الصيفي

وافق نادي جالطة سراي التركي على الشروط المالية التي وضعها نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بشأن التخلي عن خدمات مدافعه الدولي السويسري مانويل أكانجي، وذلك قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية المقرر انتهاؤها بعد عشرة أيام.

وأكد الصحفي الإنجليزي جاك جواهان في صحيفة ديلي ميل أن مانشستر سيتي حدد مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن اللاعب، وهو ما وافق عليه النادي التركي بالفعل. ويأتي هذا القرار في ظل رغبة المدرب بيب جوارديولا في تقليص قائمة الفريق وعدم الدخول بالموسم الجديد بعدد كبير من اللاعبين.

وأوضح جواهان أن جالطة سراي ليس النادي الوحيد المهتم بخدمات أكانجي، حيث تراقب عدة أندية أخرى موقف مدافع بوروسيا دورتموند السابق. وأضاف أن اللاعب لم يحسم موقفه حتى الآن من العرض التركي، وينتظر دراسة خياراته قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله سواء بالرحيل عن مانشستر سيتي أو البقاء داخل صفوف الفريق.