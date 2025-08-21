قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ألفينا وبانزا .. الزمالك يفوز على مودرن سبورت 2-1 بالدوري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل البرازيلي خوان ألفينا هدف الزمالك الأول في الدقيقة 12 من انطلاق المباراة بعد تلقيه تمريرة عبد الله السعيد ومرواغة مدافع مودرن سبورت ويسددها على يمين الحارس محمد أبو جبل ليعلن عن تقدم الزمالك بهدف نظيف.

وسجل شيكو بانزا الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 48 من عمر اللقاء، بعد تلقيه تمريرة سحرية من خوان ألفينا ويسدد كرة أرضية لتمر من بين أقدام الحارس محمد أبو جبل.

وسجل محمود حمدي الونش هدف مودرن سبورت في الدقيقة 58 من عمر اللقاء بعد تحويله لكرة عرضية لمودرن سبورت بالخطأ في مرمى محمد صبحي ليقلص الفارق لصالح مودرن سبورت.

وبتلك النتيجة يرفع الزمالك رصيد للنقطة 7 ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز خلف المتصدر المصري البورسعيد بفارق الأهداف، وتوقف رصيد مودرن سبورت عند النقطة 4 ليحتل المركز التاسع.

دقيقة حداد

وشهد ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وقوف لاعبي الزمالك ومودرن سبورت وطاقم التحكيم دقيقة حدادًا على روح والد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، الذي توفي أمس في حادث سير وذلك قبل انطلاق المواجهة بين الفريقين.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة مودرن سبورت، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

محمود بنتايج.

محمود حمدي " الونش".

حسام عبد المجيد.

عمر جابر.

محمد شحاتة .

ناصر ماهر .

عبد الله السعيد.

شيكو بانزا.

عدي الدباغ.

خوان ألفينا بيزيرا.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر  وآدم كايد وأحمد شريف وناصر منسي.

تشكيل مودرن سبورت أمام الزمالك بالدوري

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك بمسابقة دوري Nile.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق، علي فوزي

خط الوسط: احمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، محمد هلال

هجوم: ايبا، حسام حسن

وجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، طارق سيد، عماد حمدي، محمود شعبان، علي زعزع، غنام محمد، ادم رجم، رشاد المتولي، محمود ممدوح

نادي الزمالك الزمالك مودرن سبورت ستاد هيئة قناة السويس الدوري الممتاز

