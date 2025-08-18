حصيلة ضحايا حرائق إسبانيا ترتفع إلى أربعة بعد مصرع رجل إطفاء في ليون

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات المندلعة في شمال وغرب البلاد إلى أربعة أشخاص، عقب وفاة رجل إطفاء في حادث انقلاب شاحنة خلال مشاركته في عمليات الإطفاء بإقليم ليون الليلة الماضية. وأكدت خدمات الطوارئ الإقليمية أن أسباب الحادث لا تزال قيد التحقيق.

وكان ثلاثة أشخاص آخرون قد لقوا حتفهم في وقت سابق، بينهم اثنان من المتطوعين في فرق الإطفاء، جراء تعرضهم لإصابات خطيرة بالحروق أثناء محاولتهم السيطرة على الحرائق.

وتواصل فرق الإنقاذ عملها في ظروف بالغة الصعوبة مع اتساع رقعة النيران وتغير اتجاه الرياح.

من جانبها، أوضحت مديرة الحماية المدنية فيرجينيا باركونيس، في تصريحات لتلفزيون "آر تي في إي" الحكومي، أن البلاد تواجه حالياً 23 حريقاً كبيراً في مستويات الطوارئ الإقليمية، مشيرة إلى أن رفع حالة التأهب إلى مستوى وطني يستدعي إعلان حالة الطوارئ من قبل الحكومة المركزية في مدريد.

ووفق البيانات الرسمية، أتت الحرائق المستمرة منذ أسبوعين على ما يزيد عن 1150 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الزراعية والغابات، ما يجعلها من بين أكثر الكوارث البيئية قسوة التي تشهدها إسبانيا في السنوات الأخيرة.

ويحذر خبراء المناخ من أن تزايد موجات الحر والجفاف المرتبطة بتغير المناخ يسهم في تصاعد وتيرة الحرائق واتساع نطاقها، الأمر الذي يفرض تحديات متزايدة على السلطات المحلية في مواجهة الظاهرة. كما شددوا على أهمية تعزيز التنسيق الأوروبي لمكافحة حرائق الغابات، خاصة مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال الأسابيع المقبلة.

في غضون ذلك، عبّرت منظمات بيئية عن قلقها من الخسائر الفادحة التي لحقت بالتنوع البيولوجي في المناطق المتضررة، مؤكدة أن تعافي الغابات سيستغرق سنوات طويلة. ودعت هذه المنظمات إلى تبني خطط عاجلة لإعادة التشجير وتقديم الدعم للمجتمعات الريفية المتضررة التي فقدت مصادر رزقها نتيجة دمار الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية.