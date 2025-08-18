قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة إنسانية واستغلال سياسي.. أبعاد خفية وراء الدعم الإسرائيلي لجنوب السودان
واشنطن على خط النار.. لقاء ترامب وزيلينسكي بمشاركة قادة أوروبا
رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
ألمانيا تتحفظ على نشر قوات في أوكرانيا وتدعو لضمانات أمنية قوية ضد روسيا
رسائل سياسية وإنسانية واضحة من معبر رفح تؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني
إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس..والعقوبة تصل لغرامة 50 ألف جنيه
رئيس الوزراء اللبناني: نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حصيلة ضحايا حرائق إسبانيا ترتفع إلى أربعة بعد مصرع رجل إطفاء في ليون

حرائق الغابات في اسبانيا
حرائق الغابات في اسبانيا
القسم الخارجي

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات المندلعة في شمال وغرب البلاد إلى أربعة أشخاص، عقب وفاة رجل إطفاء في حادث انقلاب شاحنة خلال مشاركته في عمليات الإطفاء بإقليم ليون الليلة الماضية. وأكدت خدمات الطوارئ الإقليمية أن أسباب الحادث لا تزال قيد التحقيق.

وكان ثلاثة أشخاص آخرون قد لقوا حتفهم في وقت سابق، بينهم اثنان من المتطوعين في فرق الإطفاء، جراء تعرضهم لإصابات خطيرة بالحروق أثناء محاولتهم السيطرة على الحرائق. 

وتواصل فرق الإنقاذ عملها في ظروف بالغة الصعوبة مع اتساع رقعة النيران وتغير اتجاه الرياح.

من جانبها، أوضحت مديرة الحماية المدنية فيرجينيا باركونيس، في تصريحات لتلفزيون "آر تي في إي" الحكومي، أن البلاد تواجه حالياً 23 حريقاً كبيراً في مستويات الطوارئ الإقليمية، مشيرة إلى أن رفع حالة التأهب إلى مستوى وطني يستدعي إعلان حالة الطوارئ من قبل الحكومة المركزية في مدريد.

ووفق البيانات الرسمية، أتت الحرائق المستمرة منذ أسبوعين على ما يزيد عن 1150 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الزراعية والغابات، ما يجعلها من بين أكثر الكوارث البيئية قسوة التي تشهدها إسبانيا في السنوات الأخيرة.

ويحذر خبراء المناخ من أن تزايد موجات الحر والجفاف المرتبطة بتغير المناخ يسهم في تصاعد وتيرة الحرائق واتساع نطاقها، الأمر الذي يفرض تحديات متزايدة على السلطات المحلية في مواجهة الظاهرة. كما شددوا على أهمية تعزيز التنسيق الأوروبي لمكافحة حرائق الغابات، خاصة مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال الأسابيع المقبلة.

في غضون ذلك، عبّرت منظمات بيئية عن قلقها من الخسائر الفادحة التي لحقت بالتنوع البيولوجي في المناطق المتضررة، مؤكدة أن تعافي الغابات سيستغرق سنوات طويلة. ودعت هذه المنظمات إلى تبني خطط عاجلة لإعادة التشجير وتقديم الدعم للمجتمعات الريفية المتضررة التي فقدت مصادر رزقها نتيجة دمار الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية.

السلطات الإسبانية حرائق الغابات قليم ليون انقلاب شاحنة خدمات الطوارئ الحماية المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ميدو

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

ترشيحاتنا

الذهب والدولار

أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين

أحداث السابع من أكتوبر

أزمة ثقة في جيش الاحتلال بسبب 7 أكتوبر

الصحفي الفلسطيني عماد أبو شاويش

المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر توزع على المواطنين بغزة.. فيديو

بالصور

صلحها بنفسك.. أشهر 5 أعطال في السيارات الكورية وحلها

أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية

بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل كيكة المانجا

كيكة المانجا
كيكة المانجا
كيكة المانجا

ضبط 6 أطنان دواجن ومصنعاتها ولحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية بمشتول السوق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد