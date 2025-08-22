قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير التعليم يتسلم النسخة الأولى من كتاب الرياضيات المطور للصف الأول الابتدائي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في ورشة عمل موسعة مع احدى الشركات اليابانية حول إدخال مناهج جديدة في مادتي الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، وذلك بحضور السيد تسوني ايشي رئيس الشركة، ومجموعة العمل المسؤولة عن التعاون مع وزارة التربية والتعليم بمدينة طوكيو عاصمة دولة اليايان.

وخلال الورشة، أعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  محمد عبد اللطيف عن شكره وتقديره للشركة اليابانية على التعاون المثمر مع الوزارة وعلى تنفيذ منهج الرياضيات الجديد، حيث قامت الشركة بالانتهاء من النسخة الأولى من كتاب الرياضيات للصف الأول الابتدائي وتسليمها للوزير

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  محمد عبد اللطيف أن التعاون مع الجانب الياباني يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير التعليم وفق أحدث النظم العالمية، مشيراً إلى أن إدخال مناهج جديدة في مادتي الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) يمثل نقلة نوعية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات العصر.

وأعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  عن تقديره للشركة على الجهود المبذولة في إعداد المناهج وفق منهجية علمية متطورة، بما يضمن تعميق الفهم وتنمية التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب.

ومن جانبه، أكد تسوني ايشي رئيس الشركة اليابانية أن تقديم النسخة الأولى من كتاب الرياضيات للصف الأول الابتدائي هو بداية شراكة ممتدة تهدف إلى دعم مسيرة التعليم في مصر، متطلعاً إلى المزيد من التعاون في إدخال أنشطة مبتكرة تساعد الطلاب على تنمية مهاراتهم ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

وشهدت ورشة العمل استعراض الخطوط العريضة والمنهجية المعتمدة في تأليف كتاب الرياضيات، حيث يتميز المنهج باتباع منهجية مطابقة لمناهج الرياضيات في اليابان، والتي جعلتها تتصدر التقييمات العالمية في مادة الرياضيات، حيث تقوم على معالجة عناصر الرياضيات الأساسية بشكل عرضي بدلاً من النهج الرأسي التقليدي، الأمر الذي يتيح للطلاب فهماً أعمق وتدرجًا معرفيًا وذهنيًا يضمن الاستيعاب الكامل، بالإضافة إلى أن المنهج الجديد يعتمد على أسلوب تعليم قائم على أربع خطوات متكاملة وهي شرح محدد وبسيط – التحضير – التجربة – التدريب، مما يعزز الفهم والممارسة وتثبيت المعلومات لدى الطلاب.

مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)

وفيما يخص مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، فقد تم إعداد المنهج وفق أحدث مخرجات التعليم المعتمدة من وزارة التعليم اليابانية لمدارسها، حيث يركز على التطبيق العملي بعد تقديم المعلومة، ويولي اهتمامًا خاصًا بتعليم البرمجة من خلال برمجة الألعاب الإلكترونية، بما يطور مهارات الطلاب وصولاً إلى تعلم أساسيات الذكاء الاصطناعي والتي ستدرس بالمدارس المصرية اليابانية العام الدراسي القادم.

كما تناولت ورشة العمل بحث سبل التعاون مع المدارس المصرية اليابانية، حيث تمت مناقشة تدريس مادة البرمجة العام الدراسي المقبل، إضافة إلى تفعيل أنشطة رياضيات خاصة ضمن الأنشطة اليابانية بالمدارس، بهدف تعزيز قدرات الطلاب في مادة الرياضيات ومعالجة جوانب الضعف، على أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذه البرامج ابتداءً من العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

