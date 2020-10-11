آخر تطورات الحالة الصحية للرئيس الأمريكي

كشف طبيب الرئيس الأمريكي، اليوم، تفاصيل الحالة الصحية للرئيس دونالد ترامب، عقب ما يقرب من 10 ايام على إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقال التقرير الطبي لترامب إنه أصبح لا يمثل أي خطورة لنقل العدوى إلى أي شخص، حيث أن حالته مستقرة.





واضاف التقرير أن الرئيس الأمريكي لا يعاني من سعال، ولا ارتفاع في درجة الحرارة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأكد التقرير على اقتراب عودة ترامب لممارسة مهام عمله بكامل نشاطه دون اي خوف عليه.





وسجلت مواقع رصد إحصائيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وصول الإصابات بالفيروس في العالم إلى 37 مليون و400 ألف إصابة بالفيروس حتى الأن.





فيما سجلت المواقع وصول عدد الوفيات بالفيروس في العالم إلى مليون و77 ألف حالة وفاة.





وأكد الرئيس الأمريكي على اقتراب الإعلان عن لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



