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اقتصاد

للتأكد من جاهزية المعدات.. رئيس جهاز أسيوط الجديدة يشهد استعدادات استقبال موسم الشتاء بالمدينة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:10 ص
استعدادات جهاز مدينة
استعدادات جهاز مدينة أسيوط الجديدة
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آمنة عبدالعظيم
شهدت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، اصطفاف كافة معدات وسيارات الجهاز والشركات العاملة بالمدينة  للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء المقبل، والتى تتكون من ( لوادر وأوناش - سيارات كسح – كيبوتة سحب المياه - سيارات باسكت - قلاَّبات - عربات تنك مياه).

وأكدت  المهندسة جيهان عمار، على ضرورة جاهزية جميع محطات الصرف والعمل بكامل طاقتها وتطهير جميع غرف الصرف وبالوعات صرف المطر وإجراء تجارب عملية في أماكن تجمع المياه.

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كما أصدرت المهندسة جيهان عمار، توجيهاتٍ لجميع الإدارات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع الأماكن بالمدينة،  مع اتخاذ كافة التدابير  والإجراءات الاحترازية، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والتنسيق مع محافظه أسيوط وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.
 
كما تجري مدينة أسيوط الجديدة استعدادات لاستقبال الموسم الدراسي الجديد و رفع كفاءة الفصول الدراسية

للتأكد من جاهزية المعدات.. رئيس جهاز أسيوط الجديدة يشهد استعدادات استقبال موسم الشتاء بالمدينة
للتأكد من جاهزية المعدات.. رئيس جهاز أسيوط الجديدة يشهد استعدادات استقبال موسم الشتاء بالمدينة
للتأكد من جاهزية المعدات.. رئيس جهاز أسيوط الجديدة يشهد استعدادات استقبال موسم الشتاء بالمدينة
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