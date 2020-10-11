تركيا تتهم أرمينيا بخرق الهدنة وتحرض المجتمع الدولي ضدها

اتهمت وزارة الدفاع التركية أرمينيا، الأحد، بمخالفة الهدنة الإنسانية المعلنة مع أذربيجان وارتكاب جرائم حرب في منطقة قره باغ، مطالبةً المجتمع الدولي بعدم ترك ذلك بدون رد.





وقالت الوزارة التركية في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في "تويتر": "بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تنتهك أرمينيا الآن وقف إطلاق النار".





وتابعت: "حتى في حالة وقف إطلاق النار، تواصل أرمينيا مهاجمة التجمعات السكنية المدنية".





وأضافت: "يجب على المجتمع الدولي أن يرفع صوته ويتحرك ضد أرمينيا".





وفي وقت سابق من اليوم، أعلن إقليم كاراباخ، أن الوضع مستقر ولكن الهدنة لا تزال هشة.





وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الأحد، إن القوات الأرمينية قامت بعمليات قصف استهدفت إقليم كاراباخ خلال الليل، وقالت الخارجية الأذربيجانية، إن القصف أسفر عن مقتل 7 أشخاص.





وجرى إبرام اتفاق إنساني في خط الاتصال بين آرتساخ وأذربيجان، وتم التوصل إلى اتفاق في موسكو نتيجة الاجتماع بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان بوساطة وزير الخارجية الروسي.





وفقًا للبيان المشترك لوزراء خارجية جمهورية أرمينيا والاتحاد الروسي وجمهورية أذربيجان، فإن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر بهدف تبادل الأسرى وجثث الضحايا بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسيتم زيادة توضيح تفاصيل وقف إطلاق النار وتبدأ جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان مفاوضات أساسية للتوصل إلى تسوية سلمية بوساطة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ويؤكد الجانبان أن شكل عملية التفاوض لن يتغير.



