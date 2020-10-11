AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تركيا تتهم أرمينيا بخرق الهدنة وتحرض المجتمع الدولي ضدها

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:41 ص
تركيا تتهم أرمينا
تركيا تتهم أرمينا بخرق الهدنة وتحرض المجتمع الدولي ضدها
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
اتهمت وزارة الدفاع التركية أرمينيا، الأحد، بمخالفة الهدنة الإنسانية المعلنة مع أذربيجان وارتكاب جرائم حرب في منطقة قره باغ، مطالبةً المجتمع الدولي بعدم ترك ذلك بدون رد.

وقالت الوزارة التركية في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في "تويتر": "بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تنتهك أرمينيا الآن وقف إطلاق النار".

وتابعت: "حتى في حالة وقف إطلاق النار، تواصل أرمينيا مهاجمة التجمعات السكنية المدنية".

وأضافت: "يجب على المجتمع الدولي أن يرفع صوته ويتحرك ضد أرمينيا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن إقليم كاراباخ، أن الوضع مستقر ولكن الهدنة لا تزال هشة.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الأحد، إن القوات الأرمينية قامت بعمليات قصف استهدفت إقليم كاراباخ خلال الليل، وقالت الخارجية الأذربيجانية، إن القصف أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

وجرى إبرام اتفاق إنساني في خط الاتصال بين آرتساخ وأذربيجان، وتم التوصل إلى اتفاق في موسكو نتيجة الاجتماع بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان بوساطة وزير الخارجية الروسي.

وفقًا للبيان المشترك لوزراء خارجية جمهورية أرمينيا والاتحاد الروسي وجمهورية أذربيجان، فإن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر بهدف تبادل الأسرى وجثث الضحايا بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسيتم زيادة توضيح تفاصيل وقف إطلاق النار وتبدأ جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان مفاوضات أساسية للتوصل إلى تسوية سلمية بوساطة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ويؤكد الجانبان أن شكل عملية التفاوض لن يتغير.

وفي 9 أكتوبر دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيري وزير الخارجية الأرميني والأذربيجاني إلى موسكو لمناقشة قضية وقف إطلاق النار الإنساني على خط التماس بين آرتساخ وأذربيجان - حتى يتمكن الجانبان من تبادل جثث الضحايا والأسرى وتجري المفاوضات بين وزير الخارجية الأرميني والأذربيجاني بوساطة وزير الخارجية الروسي.
تركيا تتهم أرمينيا بخرق الهدنة وتحرض المجتمع الدولي ضدها
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطلب فرنسي أوروبي فوري لوقف القتال بين دولتين

رئاسة أذربيجان: نخوض حربا وطنية وعظمى مع أرمينيا

أرمينيا تكشف سبب عودة تركيا لـ جنوب القوقاز

انفجاران في إقليم ناغورني قره باغ

البحرين ترحب باتفاق الهدنة بين أرمينيا وأذربيجان

بعد إعلان الهدنة بين أرمينيا وأذربيجان.. إقليم كاراباخ يكشف الوضع الحالي

ترشيحاتنا

قبل الجولة الأخيرة.. 5 سيناريوهات للصعود للممتاز بمجموعة الصعيد

لا بديل عن الفوز.. بيراميدز يستقر على تشكيل هجومي قوي لمواجهة الأهلي

إيهاب جلال يقترب من تدريب الاتحاد السكندري خلفا لـ طلعت يوسف

سرح وهو يصلي فهل عليه سجود سهو؟.. الإفتاء توضح

العمر مجرد رقم.. أرنولد شوارزينجر يمارس رياضة ركوب الدراجات الهوائية "صور"

في عيد ميلاده.. تعرف على فارق العمر بين عمرو دياب ودينا الشربيني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القائمة الكاملة لأسعار أودي 2020 - 2021 في مصر

في عيد ميلاده .. 10 صور أثارت الجدل لـ عمرو دياب مع دينا الشربيني

العمر مجرد رقم.. أرنولد شوارزينجر يمارس رياضة ركوب الدراجات الهوائية "صور"