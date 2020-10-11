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حوادث

شاهد.. التسهيلات المقدمة لكبار السن بمصلحة الجوازات

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:23 م
مصلحة الجوازات
مصلحة الجوازات
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

 
واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عددٍ من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها ، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
      
وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
 
ويأتي وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية ، خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
شاهد.. التسهيلات المقدمة لكبار السن بمصلحة الجوازات
شاهد.. التسهيلات المقدمة لكبار السن بمصلحة الجوازات
شاهد.. التسهيلات المقدمة لكبار السن بمصلحة الجوازات
شاهد.. التسهيلات المقدمة لكبار السن بمصلحة الجوازات
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