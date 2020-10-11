محافظ الدقهلية: صرف الدفعة 142 من قروض جهاز شباب الخريجين بدون فوائد

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 142 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة سبتمبر 2020 وذلك بإجمالى مبلغ 760 ألف جنية موزعة على 12 وحده محلية بمراكز ومدن المحافظة .



وذلك فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للإهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر،

وأضاف مختار أن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة عدد 52 شاب وفتاه ( 23 من الذكور - 29 من الاناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم وقال المحافظ ان بذلك يصل إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخة بلغت 88.725 مليون جنيه استفاد منها 11777 شاب وفتاة ( 5655 ذكور - 6122 أناث) ، جاءت تصريحات د. مختار بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضته الأستاذة زينب الامشاطى مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة ..

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة



كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر .