حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 10/12 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

لميزان

من 23/9 إلى 22/10

مهنيا وماليا: تتمتع بمخيلة خصبة وتبدو ملهما وتميل نحو المغامرة وتجربة كل جديد.

عاطفيا: لوضع الفلكي داعم ويعدك بقضاء أوقات عاطفية دافئة تقضيها اليوم مع الأخوة والأحباب

العقرب

من 23/10 إلى 22/11

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك تأثيرا قويا إذا قدمت آراءك اليوم بدبلوماسية وموضوعية.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يساعدك على التخطيط للمستقبل ببصيرة وحكمة.





القوس

من 23/11 إلى 21/12

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب الحدة مع شريك حياتك وأن تظهر رغباتك بلطف.

مهنيا وماليا: اليوم اعتمد على روحك الحذرة كي تتفادى العقبات والوقوع في أخطاء.







