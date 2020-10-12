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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 10/12 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:31 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وبالأخص حظك اليوم، إليكم أبرز توقعات الأبراج  ليوم الاثنين12-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي وفقا لموقع بولد سكاى الهندي.


الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا واجتماعيا:  اليوم يمكنك إظهار مواهبك أكثر للأخرين
عائليا وعاطفيا: تبحث عن الحب تعرف كيف تجذب إليك الجنس الآخر.

الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا وصحيا: أهتم أيضا بصحتك وسلامتك.
مهنيا وماليا: راجع خطواتكو عليك  التركيز على أمور مالية ومهنية،

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
صحيا ومهنيا: القمر في برجك يمدك اليوم بالطاقة وبالموهبة التنظيمية.
عاطفيا واجتماعيا: يمدك القمر بالثقة في النفس وتغمرك كلمات الإعجاب.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا واجتماعيا:  تساعدك بصيرتك على الاستنتاج الجيد، فقط لا تعلن خططك.
عاطفيا: تشعر اليوم بالتفاؤل والرضا، بشرط ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا واجتماعيا: قد يساعدك أحد الأصدقاء على إيجاد حلول جذرية.
عائليا وعاطفيا: رغم الضغوط.. تستطيع أن تقاوم المشاعر السلبية.

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا:  أنت بحاجة للسيطرة على انفعالاتك والتحكم في ردودك.
عاطفيا وعائليا:كن لطيفا مع الأهل والأحباب واعتمد اللباقة والدبلوماسية.. وحافظ على توازنك النفسي.

لميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وماليا:  تتمتع بمخيلة خصبة وتبدو ملهما وتميل نحو المغامرة وتجربة كل جديد.
عاطفيا: لوضع الفلكي داعم ويعدك بقضاء أوقات عاطفية دافئة تقضيها اليوم مع الأخوة والأحباب

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك تأثيرا قويا إذا قدمت آراءك اليوم بدبلوماسية وموضوعية.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يساعدك على التخطيط للمستقبل ببصيرة وحكمة.

القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب الحدة مع شريك حياتك وأن تظهر رغباتك بلطف.
مهنيا وماليا: اليوم اعتمد على روحك الحذرة كي تتفادى العقبات والوقوع في أخطاء.


الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وعائليا:  بالصبر تنجز الأمور.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس وعطارد يدعمان حياتك العاطفية والاجتماعية.

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: تقترب ممن تحب ببساطة والوقت مناسب لإصلاح علاقاتك.
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم أفكارا رائعة وقد يعدك ذلك بفرج مادي.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا وعائليا:قد تميل لاسترجاع خبرات مؤلمة.. لا تندم على ما فات فالوقت يسمح بتصحيح الأخطاء.
ماليا ومهنيا: الأفلاك تطالبك اليوم أن تحترس من النصب أو الاحتيال وكن متكتما وحذرا.
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