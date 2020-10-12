حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 10/12 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وبالأخص حظك اليوم، إليكم أبرز توقعات الأبراج ليوم الاثنين12-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي وفقا لموقع بولد سكاى الهندي.
الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا واجتماعيا: اليوم يمكنك إظهار مواهبك أكثر للأخرين
عائليا وعاطفيا: تبحث عن الحب تعرف كيف تجذب إليك الجنس الآخر.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا وصحيا: أهتم أيضا بصحتك وسلامتك.
مهنيا وماليا: راجع خطواتكو عليك التركيز على أمور مالية ومهنية،
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
صحيا ومهنيا: القمر في برجك يمدك اليوم بالطاقة وبالموهبة التنظيمية.
عاطفيا واجتماعيا: يمدك القمر بالثقة في النفس وتغمرك كلمات الإعجاب.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا واجتماعيا: تساعدك بصيرتك على الاستنتاج الجيد، فقط لا تعلن خططك.
عاطفيا: تشعر اليوم بالتفاؤل والرضا، بشرط ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا واجتماعيا: قد يساعدك أحد الأصدقاء على إيجاد حلول جذرية.
عائليا وعاطفيا: رغم الضغوط.. تستطيع أن تقاوم المشاعر السلبية.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا: أنت بحاجة للسيطرة على انفعالاتك والتحكم في ردودك.
عاطفيا وعائليا:كن لطيفا مع الأهل والأحباب واعتمد اللباقة والدبلوماسية.. وحافظ على توازنك النفسي.
لميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وماليا: تتمتع بمخيلة خصبة وتبدو ملهما وتميل نحو المغامرة وتجربة كل جديد.
عاطفيا: لوضع الفلكي داعم ويعدك بقضاء أوقات عاطفية دافئة تقضيها اليوم مع الأخوة والأحباب
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك تأثيرا قويا إذا قدمت آراءك اليوم بدبلوماسية وموضوعية.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يساعدك على التخطيط للمستقبل ببصيرة وحكمة.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب الحدة مع شريك حياتك وأن تظهر رغباتك بلطف.
مهنيا وماليا: اليوم اعتمد على روحك الحذرة كي تتفادى العقبات والوقوع في أخطاء.
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب الحدة مع شريك حياتك وأن تظهر رغباتك بلطف.
مهنيا وماليا: اليوم اعتمد على روحك الحذرة كي تتفادى العقبات والوقوع في أخطاء.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وعائليا: بالصبر تنجز الأمور.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس وعطارد يدعمان حياتك العاطفية والاجتماعية.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: تقترب ممن تحب ببساطة والوقت مناسب لإصلاح علاقاتك.
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم أفكارا رائعة وقد يعدك ذلك بفرج مادي.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا وعائليا:قد تميل لاسترجاع خبرات مؤلمة.. لا تندم على ما فات فالوقت يسمح بتصحيح الأخطاء.
ماليا ومهنيا: الأفلاك تطالبك اليوم أن تحترس من النصب أو الاحتيال وكن متكتما وحذرا.