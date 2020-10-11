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توك شو

المسماري: فتح خطوط الطيران في ليبيا رغم محاربة التنظيمات الإرهابية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:54 م
مطار بنينة الدولي
مطار بنينة الدولي
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قسم التوك شو
قال اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي بإسم الجيش الليبي، إن القيادة العامة أصدرت أمس بيان بشأن فتح المطارات المدنية في الجنوب أمام حركة الطيران المدني و جاء النص البيان أن القيادة العامة تطمئن المواطنين الليبيين و تؤكد أن القيادة مازالت تحارب الإرهاب و حركات التطرف في ليبيا.     

وأكد المسماري خلال تصريحات على قناة «سكاي نيوز عربية»، أن تحرير خدمات المواطن لا تقل أهمية عن محاربة إرهاب جماعة الإخوان في ليبيا و العناصر التكفيرية المطلوبة محليا و دوليا و لذلك رحبت القيادة العامة بفتح الخطوط الجوية أمام شركات الطيران المدني لتسيير حركة المواطنين بين المدن الليبية و بهذا الإجراء تسهل حركات التنقل والمواصلات في ليبيا.  

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم الجيش الليبي، أنه بالرغم من أن فتح الخطوط الليبية أمر مفيد لكنه خطر في ظل وجود العناصر التكفيرية و مرتزقة أردوغان و سيطرتهم على بعض المطارات مثل مطار مصراتة و وجود بؤر إرهابية في جنوب البلاد.    

ونوه إلى أن الجيش الليبي تتعامل مع البؤر الإرهابية في الجنوب و أخر عملية كانت نتائجها القضاء على 9 من قادة تلك البؤر مثل الإرهابي أبو معاذ العراقي.

وأشار إلى أن القيادة تتعهد بتأمين و تسهيل العمل رفي الخطوط الجوية و فتح المزيد من المطارات في الجنوب الغربي بشرط هبوط تلك الطائرات على مطار بنينا الدولى و سيتم تفتيش الأمني للركاب حفاظا على الأمن و من أجل القبض على الإرهابيين والمرتزقة. 
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