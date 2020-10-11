المسماري: فتح خطوط الطيران في ليبيا رغم محاربة التنظيمات الإرهابية

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي بإسم الجيش الليبي، إن القيادة العامة أصدرت أمس بيان بشأن فتح المطارات المدنية في الجنوب أمام حركة الطيران المدني و جاء النص البيان أن القيادة العامة تطمئن المواطنين الليبيين و تؤكد أن القيادة مازالت تحارب الإرهاب و حركات التطرف في ليبيا.





وأكد المسماري خلال تصريحات على قناة «سكاي نيوز عربية»، أن تحرير خدمات المواطن لا تقل أهمية عن محاربة إرهاب جماعة الإخوان في ليبي ا و العناصر التكفيرية المطلوبة محليا و دوليا و لذلك رحبت القيادة العامة بفتح الخطوط الجوية أمام شركات الطيران المدني لتسيير حركة المواطنين بين المدن الليبية و بهذا الإجراء تسهل حركات التنقل والمواصلات في ليبيا.





وأضاف المتحدث الرسمي بإسم الجيش الليبي، أنه بالرغم من أن فتح الخطوط الليبية أمر مفيد لكنه خطر في ظل وجود العناصر التكفيرية و مرتزقة أردوغان و سيطرتهم على بعض المطارات مثل مطار مصراتة و وجود بؤر إرهابية في جنوب البلاد.





ونوه إلى أن الجيش الليبي تتعامل مع البؤر الإرهابية في الجنوب و أخر عملية كانت نتائجها القضاء على 9 من قادة تلك البؤر مثل الإرهابي أبو معاذ العراقي.





وأشار إلى أن القيادة تتعهد بتأمين و تسهيل العمل رفي الخطوط الجوية و فتح المزيد من المطارات في الجنوب الغربي بشرط هبوط تلك الطائرات على مطار بنينا الدولى و سيتم تفتيش الأمني للركاب حفاظا على الأمن و من أجل القبض على الإرهابيين والمرتزقة.