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أخبار العالم

بريطانيا تجند ألف شخص لتجربة لقاح السل في محاربة كورونا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:09 م
لقاح لمحاربة كورونا
لقاح لمحاربة كورونا
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على صالح
أفادت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الأحد بأن الباحثين في المملكة المتحدة سيجنّدون حوالي 10000 شخص للمشاركة في دراسة لتحديد ما إذا كان لقاح BCG ضد السل يمكن أن يساعد في محاربة كورونا كوفيد 19.

ووفقًا لـ Sky News ، ستتم تجربة الدراسة على العاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي الرعاية المنزلية وستديرها جامعة إكستر.

أفادت تقارير الصحافة البريطانية بأن الباحثين البريطانيين سينسقون مع دراسات مماثلة جارية في أستراليا وهولندا وإسبانيا والبرازيل.

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ويتم تحصين حوالي 100 مليون طفل بلقاح BCG كل عام، وقد أظهرت الدراسات أنه يعزز المناعة بطريقة عامة، وليس فقط ضد مرض السل.

في حين أن معظم الدول لديها سياسة تطعيم شاملة لجميع الأطفال حديثي الولادة ، قامت دول أوروبا الغربية وأستراليا ونيوزيلندا بتعليق التطعيمات الإلزامية بسبب انخفاض معدلات مرض السل في عموم السكان.
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