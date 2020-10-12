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فيديو جراف

فيديو جراف.. ماذا قال الرئيس السيسي عن مسلسل الاختيار أمام أبطاله؟

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:54 ص
صدى البلد
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منار شعبان
أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمسلسل الاختيار ووجه الشكر لكل فريق العمل الذي شارك فيه من تمثيل وإخراج وإنتاج.

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قال الرئيس السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32، إن الصدق في مسلسل الاختيار كان التأثير الحقيقي والأساسي، موضحا أنه تم تقديم الوقائع بشكل حقيقي دون أي مبالغة درامية أو تمثيلية، مما جعل الرسالة أقوى.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول رد فعل ابطال المسلسل عن إشادة الرئيس السيسي من خلال الفيديو جراف التالي.

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