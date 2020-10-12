فيديو جراف.. ماذا قال الرئيس السيسي عن مسلسل الاختيار أمام أبطاله؟

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فيديوجراف.. أهم تصريحات الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ32





قال الرئيس السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32، إن الصدق في مسلسل الاختيار كان التأثير الحقيقي والأساسي، موضحا أنه تم تقديم الوقائع بشكل حقيقي دون أي مبالغة درامية أو تمثيلية، مما جعل الرسالة أقوى.





ونستعرض المزيد من التفاصيل حول رد فعل ابطال المسلسل عن إشادة الرئيس السيسي من خلال الفيديو جراف التالي.



