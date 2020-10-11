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أخبار العالم

انقرضت من ملايين السنين.. اكتشاف زواحف بحرية ضخمة في المغرب

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:44 م
نوع جديد من الموزاصوريات
نوع جديد من الموزاصوريات
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محمود نوفل
تمكن فريق دولي من علماء الأحفوريات في العثور على نوع جديد من "الموزاصوريات"، وهي زواحف بحرية كبيرة الحجم انقرضت منذ ملايين السنين.

وقال الفريق العلمي في بلاغ له نشرته الجامعة الكندية "ألبرتا" على موقعها الرسمي، أن هذا الاكتشاف سلّط الضوء على كيفية عيش بعض الحيوانات المفترسة الضخمة قبل ملايين السنين في نظم بيئية شديدة التنافسية.

وأطلق على هذا النوع الجديد من الموزاصوريات اسم Gavialimimus almaghribensis من قبل فريق بحث تقوده كاتي سترونغ، تحت إشراف عالم الأحفوريات الفقارية مايكل كالدويل، إلى جانب متعاونين من جامعة سينسيناتي في أميركا وجامعة فليندرز في أستراليا.


وأفاد  الفريق العلمي بأن أكثر من 12 نوعا من الموزاصوريات، التي يمكن أن يصل طولها إلى 17 مترا وتشبه تنين كومودو الضخم، كانت تعيش في البيئة البحرية المحيطة بالمغرب أواخر العصر الطباشيري ما بين 66 إلى 72 مليون سنة مضت.

ويمتاز النوع الجديد المكتشف بالأنف الطويل والضيق والأسنان المتشابكة، مثل التي يتوفر عليها تمساح الغاريال.

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