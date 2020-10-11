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رياضة

رونالد كومان: حاولت ضم نجم ليفربول لـ برشلونة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:53 م
فينالدوم
فينالدوم
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إسماعيل محمود
أكد الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أنه أراد التعاقد مع مواطنه جيني فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وارتبط فينالدوم بالرحيل عن ليفربول والانضمام لبرشلونة تحت قيادة مواطنه رونالد كومان.

وقال كومان في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية:"هذا صحيح، لقد كان فينالدوم في قائمتي للتعاقدات في برشلونة."

وأكد كومان أن المفاوضات لم تسر بشكل جيد مع نادي ليفربول، ليتقرر بقاء فينالدوم في ناديه الإنجليزي.

وفشل أيضًا نادي برشلونة في التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي مهاجم نادي ليون الفرنسي، في أخر أيام فترة الانتقالات الصيفية.
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