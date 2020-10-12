هاني حتحوت: بيراميدز خلق منافسة في الدوري الممتاز.. فيديو

علق الإعلامي هاني حتحوت، على مباراة الأهلي وبيراميدز بالجولة الـ 33 من الدوري الممتاز





وقال "حتحوت"، خلال برنامج «الماتش» على قناة "صدى البلد"، «المباراة كانت قوية بالفعل، وشهدت أحداثا مثيرا»، مردفا «التنافس الحالي بوجود قوة ثالثة مثل بيراميدز منحنا الفرصة لرؤية صراع على المركز الثاني».





وأضاف «أتوقع مع مرور السنوات سنشهد صراعا بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على حصد اللقب».





وحسم التعادل السلبي مواجهة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 86 نقطة، وبيراميدز إلى 64 نقطة خلف الزمالك في المركز الثاني بـ 65 نقطة ليشتعل الصراع على المركز الثاني.



