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رياضة

اتحاد الكرة يفتح الباب أمام أندية الدوري الممتاز للحصول على التراخيص .. اليوم

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:18 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
قرر اتحاد الكرة فتح الباب أمام أندية الدورى الممتاز للحصول على تراخيص الأندية فى الموسم الجديد اليوم الأحد.

ومنحت الجبلاية أندية القسم الأول الفرصة بدءا من اليوم الاحد الموافق ١١ أكتوبر الجارى من أجل التقدم بطلب الحصول على تراخيص الأندية على أن ينتهى يوم ٢٥ من الشهر ذاته.

وأعلن اتحاد الكرة موقف المدربين من التدوير والقيام بالتدريب لعدة أندية فى الموسم الواحد وذلك خلال تعليمات القيد الصيفي.
جاءت تعليمات الجبلاية بشأن المدربين على النحو التالي :

 لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادي أن يتولي مسئوليه نادي اخر حال فسخ التعاقد من جانبه ويسمح له بالتعاقد مع نادي اخر اذا تم الاستغناء عنه وذلك بحد اقصى ناديين ( اثنين فقط )

وعلى النادي الذي يقوم بتغيير مديره الفني اثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني لدى التعاقد مع مدرب جديد.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل اليوم الاربعاء إلى أفرع الاتحاد بالمحافظات الإجراءات والتعليمات السنوية الخاصة بالقيد لموسم 2020-2021.

 وجاءت تعليمات القيد على النحو التالي:

بدء فترة القيد يوم ١٠ أكتوبر الجارى على أن تنتهى يوم ٤ نوفمبر القادم.
تسجيل ٤ لاعبين اجانب فى قاءمة كل فريق فى الدورى الممتاز على أن يتم تقليل عدد الأجانب بالموسم الذى يليه.
يتم تسجيل اثنين من اللاعبين الأجانب فى قاءمة اى فريق بالقسم الثاني فى الموسم الجديد ولاعب واحد أجنبي فى القسم الثالث.
قائمة لاعبي الفريق فى الدورى الممتاز فى الموسم القادم ٣٠ لاعبا.
يجوز لأى نادى إعارة اى لاعب مرتبط بعقد سارى مع ناديه مدة لا تتجاوز مدة عقده على الا تتخطى عدد اللاعبين المعارين عن خمسة..
يجوز قيد لاعب واحد فلسطينى او سورى او من شمال أفريقيا فى صفوف اى فريق على أن يتم احتسابه ضمن اللاعبين المحليين ويعامل معاملة اللاعبين المصريين.

وأعلنت الجبلاية خلال تعليمات القيد الصيفي عن 5 استبدالات لكل فريق على مدار الموسم، فى فترتى القيد الشتوى والصيفى، بحيث إذا استبدل أحد الفرق لاعبين قبل بداية الموسم، يصبح أمامه فرصة استبدال 3 آخرين فى فترة القيد الشتوية بشهر يناير، وهو نفس النظام الذى كان معمول به فى الموسم الحالى.

 يحق لأى لاعب فسخ عقده مع ناديه فى حالة عدم الحصول على مستحقاته لمدة شهرين.

وألزمت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أندية الدورى بعمل وثيقة تأمين للاعبين ضد الإصابات والعمليات الجراحية والوفاة.
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