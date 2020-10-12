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شاهد.. إيميلات هيلاري كلينتون تكشف عن إشراف هيلاري بنفسها على مشروعات الإخوان الإعلامية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:47 ص
هيلاري
هيلاري
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عادل نصار
كشف الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه الحكاية، المذاع عبر شاشة أم بي سي مصر، مساء أمس الأحد، تفاصيل جديدة بشأن إيميلات هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية السابقة الأخيرة.

وتحدثت الإيميلات التي تناولها الإعلامي عمرو أديب، عن إشراف هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، بنفسها على مشروعات الإخوان الإعلامية.

عرض الإعلامي عمرو أديب وثائق سريه و «إيميلات» لـ هيلاري كلينتون تكشف مؤامرات إحداث الفوضى في الشرق الأوسط ودعم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد عمرو أديب كل عناصر تنظيم الاخوان يتحرك داخل وخارج مصر من خلال الخطة الامريكية بدعم من تركيا، مؤكدا أن الهدف تقسيم العالم العربي وخراب الدول الي جزء سني وشيعي ودائما يتواجد صراع في المنطقة، وهذا ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن «إيميلات» هيلاري كلينتون ومؤامراتها في الشرق الأوسط.

وأوضح أنه لا شيء بلا سبب او وراءه شخص يحرك كل هذه المؤامرات، متسائلا : أين قناة الجزيرة من هذه الوثائق السرية التي تدين هيلاري كلينتون التي أصبحت حديث العالم ، متابعا «مستمعتوش الفضيحة اللي حصلت في أمريكا، هيلاري كلينتون تنفذ سياسة إدارة أمريكية موجودة»

وقال كم دفعنا ثمنا للرؤية الأمريكية ، وشكل العالم العربي الآن والاقتصاد الذي تأثر لما حدث للدول العربية والشرق الأوسط، مؤكدا أن هناك تأمر على المملكة العربية السعودية أيضا .

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