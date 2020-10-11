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رسائل هيلاري كلينتون المسربة تكشف مؤامرات خلق الفوضى في الشرق الأوسط ودعم الإرهابية.. شاهد

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:43 م
رسائل هيلاري كلينتون
رسائل هيلاري كلينتون المسربة
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قسم التوك شو
عرض الإعلامي عمرو أديب وثائق سريه و «إيميلات» لـ هيلاري كلينتون تكشف مؤامرات إحداث الفوضى في الشرق الأوسط ودعم جماعة الإخوان الإرهابية.

و أكد عمرو أديب كل عناصر تنظيم الاخوان يتحرك داخل وخارج مصر من خلال الخطة الامريكية بدعم من تركيا، مؤكدا أن الهدف تقسيم العالم العربي وخراب الدول الي جزء سني وشيعي ودائما يتواجد صراع في المنطقة، وهذا ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن «إيميلات» هيلاري كلينتون ومؤامراتها في الشرق الأوسط.

وأوضح أنه لا شيء بلا سبب او وراءه شخص يحرك كل هذه المؤامرات، متسائلا : أين قناة الجزيرة من هذه الوثائق السرية التي تدين هيلاري كلينتون التي أصبحت حديث العالم ، متابعا «مستمعتوش الفضيحة اللي حصلت في أمريكا، هيلاري كلينتون تنفذ سياسة إدارة أمريكية موجودة»

وقال كم دفعنا ثمنا للرؤية الامريكية ، وشكل العالم العربي الآن والاقتصاد الذي تأثر لما حدث للدول العربية والشرق الأوسط، مؤكدا أن هناك تأمر على المملكة العربية السعودية أيضا .

ورفعت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس السبت، السرية عن عدد من رسائل البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، أثناء ولاية الرئيس السابق باراك أوباما.

وكشفت الرسائل البريدية، العديد من الخفايا والأسرار والمواقف المتقلبة للإدارة الأمريكية بشأن دعم حلفائها في المنطقة، فضلا عن الخطط التي تمت لإثارة الفوضى والإرهاب في الشرق الأوسط والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وذكرت الرسائل المسربة أن هيلاري وفريقها تحدثوا عن إنشاء مؤسسة إعلامية ضخمة لدعم جماعة "الإخوان" الإرهابية، بمساعدة الدوحة والتي دعمتها بمبلغ يقدر 100 مليون دولار، على غرار وكالة "صوت أمريكا".
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