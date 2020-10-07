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أخبار العالم

ترامب يرفع السرية عن وثائق التدخل الروسي في الانتخابات.. وقضية بريد هيلاري كلينتون

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:27 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
قسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سمح برفع السرية الكاملة عن قضية البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون والتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية السابقة لعام 2016.

جاء ذلك في تغريدة للرئيس الأمريكي على تويتر، أكد خلالها رفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، واستخدام وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون لبريدها الإلكتروني الشخصي في معاملات حكومية. 

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وتعود قضية كلينتون عندما كانت في منصب وزيرة الخارجية، حيث استخدمت بريدا إلكترونيا وخادما خاصين، بدل استخدام حساب حكومي يضمن السرية لعشرات آلاف الرسائل الإلكترونية المتعلقة بالسياسة الخارجية الأمريكية.

وكشفت التحقيقات عن وجود رسائل تحتوي على معلومات مصنفة "سرية" عند إرسالها، حيث اتهمت كلينتون بالإهمال الشديد والاستهتار.

وترى كلينتون أن من بين أسباب خسارتها أمام ترامب في انتخابات 2016 هو فتح "اف بي اي" تحقيقا قبل أيام من الانتخابات.
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