ترجيحات بمفاوضات مرتقبة بين إسرائيل ولبنان..تفاصيل

قالت دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية، إن ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مسؤول لبناني مطلع على سير المفاوضات، يشير إلى أن اللقاء المرتقب بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية سيتضمن بحث وقف إطلاق النار أولًا قبل التطرق إلى ملفات مثل نزع سلاح حزب الله أو التوصل إلى اتفاق سلام شامل، إلى جانب طرح دعم مالي لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وأوضحت أن تقارير صحفية إسرائيلية، من بينها ما نشرته صحيفة هآرتس، تحدثت عن موافقة إسرائيلية مبدئية على وقف إطلاق النار في بيروت، بما يشمل الضاحية الجنوبية، كخطوة تمهيدية قبل بدء المفاوضات، مع تأكيد تل أبيب أن ذلك لا يشمل الجنوب اللبناني أو مناطق ما بعد نهر الليطاني.

وأضافت أن الجانب الإسرائيلي حاول تقديم هذه الخطوة باعتبارها «بادرة حسن نية» تجاه الحكومة اللبنانية مع التأكيد على أنها غير مرتبطة بأي ضغوط خارجية أو بالملف الإيراني، في محاولة لتوجيه رسالة للداخل الإسرائيلي بأن ما يجري هو مبادرة سياسية محسوبة وليست استجابة لضغوط إقليمية.

وأشارت «أبو شمسية» إلى أن الخطاب الإسرائيلي الرسمي يسعى لإظهار انفصال جبهة لبنان عن مسارات التفاوض الأخرى، في حين تتهم إسرائيل حزب الله بالتصعيد عبر الصواريخ والمسيرات، رغم تسجيل انخفاض نسبي في وتيرة الرشقات، بالتوازي مع استمرار الغارات الجوية، ما يعكس فجوة بين التصريحات السياسية والواقع الميداني.

