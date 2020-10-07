AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إذا استمرت إصابة ترامب بـ كورونا.. بايدن يطالب بإلغاء مناظرة 15 أكتوبر

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:14 ص
بايدن وترامب من المناظرة
بايدن وترامب من المناظرة الرئاسية الأولى
قسم الخارجي
طالب المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، بإلغاء المناظرة الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المقرر لها يوم 15 أكتوبر؛ إذا كان ترامب لا يزال مصابًا بفيروس كورونا.

وقال بايدن، إنه يتطلع لإجراء مناظرة مع ترامب، لكن "علينا اتباع إرشادات صارمة للغاية"- وفقا لوكالة "أسوشيتد برس"-.

وأضاف، في تصريحات للصحفيين، "أعتقد أنه إذا كان لا يزال مصابا بفيروس كورونا؛ فلا ينبغي لنا إجراء مناقشة".

ومن المقرر إجراء المناظرة الرئاسية الثانية بين ترامب وبايدن في 15 أكتوبر، والثالثة في 22 أكتوبر.

وسبق أن أعلنت حملة بايدن، سلبية فحوصات المرشح الديمقراطي لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وفي خطاب بـ"جيتيسبيرج"، قال بايدن: إن ارتداء الكمامة ليس تصريحًا سياسيًا، وإنما هو توصية علمية، والتباعد الاجتماعي ليس بيانًا سياسيًا، وإنما هو توصية علمية.

ووجه انتقادات واسعة لترامب؛ لتقليله من خطر فيروس كورونا في المراحل الأولى، فضلا عن تسجيل أمريكا أعلى عدد لحالات الإصابة والوفيات من أي دولة في العالم.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي أصيب يوم الجمعة الماضي بفيروس كورونا، وتم نقله بعدها إلى مستشفى والتر ريد العسكري، إثر تدهور حالته الصحية، ثم عاد مرة أخرى للبيت الأبيض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل ساعات من بدء المناظرة الرئاسية بين ترامب وبايدن.. إليك أهم النقاط الساخنة التي ستشعل اللقاء.. وكورونا السلاح الرئيسي للمرشح الديمقراطي ضد الرئيس

11 إصابة في المناظرة الرئاسية فقط.. فعاليات ترامب بؤرة لكورونا

متى وكيف وأين.. ما نحتاج معرفته حول صراع ترامب مع كورونا

ترامب يتطلع لمناظرته الرئاسية الثانية مع بايدن

انتقد ترامب بشدة.. بايدن: كورونا فيروس وليس سلاحا سياسيا

ترشيحاتنا

بالتفاصيل.. حتحوت يكشف كواليس أزمة مرتضى منصور مع نائبه.. فيديو

بعد خروجه من المستشفى.. عوض تاج الدين يكشف عن أدوية تلقاها ترامب للتعافي من كورونا.. فيديو

الصحة: تسجيل 121 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

ننشر خطاب محافظ البنك المركزى الخاص بإجراءات فتح الحسابات بالبنوك للأفراد والشركات متناهية الصغر

ظهور أعراض تنفسية خطيرة على ترامب بعد نزع الكمامة.. فيديو وصور

تراى ماتش.. موسيماني يركز على تدريبات الكرة في تدريب الأهلي استعدادا لـ إنبى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات جاكوار XF Mid-Cycle موديل 2021.. صور

ظهور أعراض تنفسية خطيرة على ترامب بعد نزع الكمامة.. فيديو وصور

تصل إلى 15%.. تخفيضات على صيانة جميع موديلات فولكس فاجن