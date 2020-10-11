رسائل هيلاري كلينتون المسربة تفضح تواطؤ قطر والإخوان لإثارة الفوضى في المنطقة

رفعت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس السبت، السرية عن عدد من رسائل البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، أثناء ولاية الرئيس السابق باراك أوباما.











وكشفت الرسائل البريدية، العديد من الخفايا والأسرار والمواقف المتقلبة للإدارة الأمريكية بشأن دعم حلفائها في المنطقة، فضلا عن الخطط التي تمت لإثارة الفوضى والإرهاب في الشرق الأوسط والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.









وذكرت الرسائل المسربة أن هيلاري وفريقها تحدثوا عن إنشاء مؤسسة إعلامية ضخمة لدعم جماعة "الإخوان" الإرهابية، بمساعدة الدوحة والتي دعمتها بمبلغ يقدر 100 مليون دولار، على غرار وكالة "صوت أمريكا".









كما قبلت مؤسسة كلينتون هدية قيمتها مليون دولار من قطر أثناء عملها وزيرة للخارجية الأمريكية دون إخطار وزارة الخارجية حتى على الرغم من تعهدها بالسماح بمراجعة التبرعات الجديدة من الحكومات الأجنبية.









وأشارت الرسائل إلى أن كلينتون، خلال زيارة إلى الدوحة، التقت بالعديد من قادة قناة الجزيرة في فندق "فور سيزونز"، وتحدثت معهم لساعات حول زيارة القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر.









وشملت زيارات كلينتون للدوحة لقاءات خاصة مع مدير عام "الجزيرة" القطرية وضاح خنفر، والمدير العام للقناة الناطقة باللغة الإنجليزية طوني بورمان، تبع ذلك لقاء مع أعضاء مجلس الإدارة في مقر الشبكة.









وتضمنت المناقشات التنسيق والاتفاق على زيارة وفد من الجزيرة إلى واشنطن، ولقاء مع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني.









كما تم استغلال الزيارة لبث تقرير باللغة العربية يعرض على الجزيرة لمدة 15 دقيقة، ويسلط الضوء على تعهد الإدارة الأمريكية تجاه المجتمعات المسلمة في العالم، بالإضافة إلى لقاء الطاولة المستديرة بين هيلاري كلينتون ووسائل الإعلام المحلية القطرية يركز على العلاقات الثنائية والبرامج المتبادلة بين إدارة أوباما والنظام الحاكم في قطر.