السفير محمد العرابي يقدم تحليلًا لرسائل الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 32.. فيديو

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فى الندوة التثقفية عرض التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية، موضحا أن الرئيس السيسي وضع خط هام جدا وهو الحفاظ على الدولة المصرية أمر هام جدا فى المرحلة الحالية.





وأضاف السفير محمد العرابي خلال لقاء خاص في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن أي محاولات لزعزعة الدولة فى الوقت الحالي بعد كافة الانجازات التي حدثت سوف يكون هناك ضرر كبير جدا للشعب حينها.





وتابع السفير محمد العرابي، إن مصر بعد ثورة يناير 2011 كانت تحتاج الى جهد كبير لتوضيح الصورة أمام المجتمع الدولي مرة أخري، مشيرا إلى أن التوجه الامريكي فى فترة ثورة يناير 2011 كان محاولة طرد أسلوب خاص بالاسلام السياسي وجماعة الاخوان المحظورة فى المنطقة وليست مصر فقط.





وأضاف «العرابي» أن الدولة المصرية كانت حائط ضد فكر جماعة الاخوان الارهابية وهذا مازال حتي الأن، فالدولة المصرية لن تسمح بانتشار أي فكر متطرف أو أرهابي بها.





ونوه وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فى الندوة التثقفية أشار بطريقة ذكية جدا على فكرة المصالحة مع الجماعة الارهابية التى تريد هدم الدولة والمؤسسات، وكان الرد من الرئيس وجميع المتواجدين فى هذه الندوة بأن ذلك لن يحدث.





وأوضح السفير محمد العرابي، ان الجماعة الارهابية لا تريد مصلحة الوطن والمواطنين فهم لا يهمهم الا مصلحتهم الشخصية فقط ويسعون الى تلك المصلحة بكل دوافعهم، مضيفا أن التصالح معهم أمر ضعيف جدا للغاية.





وأشار إلى أن مصر تؤكد دائما وبأستمرار أن جماعة الاخوان الارهابية ليس لها محال فى إدارة الحكم بالدولة المصرية وعليهم أن يعودوا إلى رشدهم والى وطنيتهم مرة أخري، موضحا أن الدبلوماسية المصرية تعمل خارج مصر بشكل قوي جدا.