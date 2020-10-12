AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من فرجاني ساسي بعد إصابته بفيروس كورونا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:39 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني ـ مصطفى كرم
علق الدولي التونسي فرجاني ساسي  نجم خط وسط الزمالك على أنباء تدهور حالته بعد إصابته بفيروس كورونا بعد إنضمامه لعسكر نسور قرطاج.

وكتب ساسي عبر حساب الرسمي على "تويتر": "توضيح: احترامًا للبروتوكول الصحي المعمول به في بلدي ، قررت بمفردي أن أضع نفسي في الحجر الصحي الاختياري لمدة 5 أيام بعد أن كنت على اتصال مباشر بـcovid، كل ما يدور حول حالتي الصحية هو مجرد شائعة" .

كما أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إصابة التونسي ‏فرحاني ساسي، نجم فريق الكرة بالنادي بفيروس كورونا‎.‎

وقال مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏عبر شاشة قناة الزمالك:" للأسف ساسي مُصاب بكورونا واكبني واثق ‏في نجوم الزمالك على تعويض غيابه ولتتويج بدوري أبطال أفريقيا‎".‎

وكانت تقارير صحفية تونسية قد أشارت أمس الأحد إلى إصابة ساسي ‏بكورونا خلال مشاركته مع المنتخب التونسي في مواجهة السودان ‏الودية‎.‎

وأكدت إذاعة جوهرة إف إم التونسية، أن بعد الخضوع للتحاليل الطبية، تم التأكد من إصابة فرجاني ساسي وحمزة الخاوي بفيروس كورونا أثناء تواجدهما في معسكر المنتخب التونسي المقام حاليًا.

وانتصر منتخب تونس على نظيره المنتخب السوداني بثلاثة أهداف نظيفة وديًا يوم الجمعة الماضي دون أن يشارك فرجاني ساسي في المباراة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معلول أساسيًا وفرجاني احتياطيًا في ودية تونس أمام السودان

معلول يسجل في انتصار تونس على السودان وديًا

إصابة فرجاني ساسي بـ كورونا

خاص.. موعد انضمام فرجاني ساسي للزمالك في المغرب

أخبار الزمالك.. حقيقة إصابة ساسي بكورونا.. وقرار جديد من اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور

أحمد الجبالي: فرجاني ساسي تعرض لـ نزلة برد وليس كورونا.. وتشابه الأسماء وراء شائعة إصابة الجزيري

ترشيحاتنا

الأهلي وبيراميدز.. الأحمر يبدع ويتألق رغم النقص العددي في 75 دقيقة

بعد تكريمها من السيسي.. أول تعليق من دينا فؤاد زوجة هشام عشماوي في مسلسل الاختيار

أول تعليق من فرجاني ساسي بعد إصابته بفيروس كورونا

لميس الحديدي: إهدار ضربة الجزاء عادي جدا دي كورة.. والزملكاوية شايفين إنها مقصودة

فستان كشف عن خسارة وزنها.. شاهد كندة علوش تثير الجدل

وفاة أرملة الفريق الراحل سعد الدين الشاذلى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة مرعبة لعاملات مصنع تثير الحيرة بعد ظهور شئ مخيف خلفهم

رسالة مبكية من سيدة بعد وفاة والديها بسبب عدوى كورونا بفارق ساعات

تحدي الحكومة.. شاهد رقص ولعب في شوارع بريطانيا أثناء الحظر.. فيديو وصور