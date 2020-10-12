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أخبار العالم

ترامب يعلن عن أول تجمع انتخابي منذ إصابته بفيروس كورونا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:05 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شريف سيد
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن أول ظهور علني له ضمن حملته الانتخابية للرئاسة 2020. منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نراكم مساء الغد في فلوريدا. حدث كبير". 

وظهر الرئيس دونالد ترامب وهو يضع ضمادات على ظهر يده، ما يشير إلى أنه يتلقى سوائل عن طريق الوريد على الرغم من ادعائه أنه خالٍ من الأدوية، بعد معركته مع فيروس كورونا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، شوهدت الضمادات الملونة على ظهر يد ترامب اليمنى بينما كان يلقي تصريحات من شرفة بالبيت الأبيض لمؤيديه في الحديقة الجنوبية يوم السبت الماضي. 

تم وضع الضمادات في مكان يشيع استخدامه لتوصيل السوائل الوريدية أو الأدوية.  أقل شيوعًا ، يمكن استخدامه كموقع لسحب الدم لإجراء الاختبارات ، إذا كان من الصعب الوصول إلى الأوردة في الذراع ، كما قال خبير طبي  لصحيفة ديلي ميل.

وأشار الخبير إلى أنه من الممكن أن تكون الضمادات وضعت على جرح أو خدش عرضي ، واعتقد أن الموقع سيكون مصادفة للغاية.



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