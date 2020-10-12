هاشتاج #زمالك_رجال_لأفريقيا_أبطال يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #زمالك_رجال_لافريقيا_ابطال دعم لنادي الزمالك في بعبارات بطولة دوري ابطال افريقيا.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏شيكا بين جمهوره ملك و حيرفع كأس البطولة الافريقية لدوري الابطال بأذن الله ‎#زمالك_رجال_لافريقيا_ابطال" و "‏رغم كل المؤامرات التي يتعرض لها الزمالك ..رغم المشاكل ..رغم كل حاقد علي الزمالك ..واثقين فيكم يا أبطال".





وقال أخرون "‏حلمنا وحلم كل زملكاوي.. باذن الله ..افريقيا ..لابطال الزمالك" و" ‏يا زمالك منصور يا زمالك جماهيرك من المحيط للخليج منتظرينك عريس الجميلة السمراء ‎ باذن الله ..افريقيا ..لابطال الزمالك" و" ‏يا زمالك منصور يا زمالك جماهيرك من المحيط للخليج منتظرينك عريس الجميلة السمراء ‎ #زمالك_رجال_لافريقيا_ابطال " و" ‏فرحونا وارجعوا بالكأس #زمالك_رجال_لافريقيا_ابطال ".

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