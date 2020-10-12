هاشتاج #زمالك_رجال_لأفريقيا_أبطال يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #زمالك_رجال_لافريقيا_ابطال دعم لنادي الزمالك في بعبارات بطولة دوري ابطال افريقيا.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "شيكا بين جمهوره ملك و حيرفع كأس البطولة الافريقية لدوري الابطال بأذن الله #زمالك_رجال_لافريقيا_ابطال" و "رغم كل المؤامرات التي يتعرض لها الزمالك ..رغم المشاكل ..رغم كل حاقد علي الزمالك ..واثقين فيكم يا أبطال".
وقال أخرون "حلمنا وحلم كل زملكاوي.. باذن الله ..افريقيا ..لابطال الزمالك" و" يا زمالك منصور يا زمالك جماهيرك من المحيط للخليج منتظرينك عريس الجميلة السمراء #زمالك_رجال_لافريقيا_ابطال " و" فرحونا وارجعوا بالكأس #زمالك_رجال_لافريقيا_ابطال ".
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وقال أخرون "بطولة افريقيا لينا بإذن الله وستتزين القاره السمراء بالأبيض وخطين حمر زمالك_رجال_لافريقيا_ابطال " و" #زمالك_رجال_لافريقيا_ابطال ان شاء الله الكاس في ميت عقبه".