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رياضة

هاشتاج #زمالك_رجال_لأفريقيا_أبطال يتصدر تويتر

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:37 ص
الزمالك
الزمالك
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #زمالك_رجال_لافريقيا_ابطال دعم لنادي الزمالك في بعبارات بطولة دوري ابطال افريقيا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏شيكا بين جمهوره ملك  و حيرفع كأس البطولة الافريقية لدوري الابطال بأذن الله ‎#زمالك_رجال_لافريقيا_ابطال" و "‏رغم كل المؤامرات التي يتعرض لها الزمالك ..رغم  المشاكل ..رغم كل حاقد علي الزمالك ..واثقين فيكم يا أبطال".

وقال أخرون "‏حلمنا وحلم كل زملكاوي.. باذن الله ..افريقيا ..لابطال الزمالك" و" ‏يا زمالك منصور يا زمالك جماهيرك من المحيط للخليج منتظرينك عريس الجميلة السمراء ‎#زمالك_رجال_لافريقيا_ابطال " و" ‏فرحونا وارجعوا بالكأس #زمالك_رجال_لافريقيا_ابطال ". 


وقال أخرون "‏بطولة افريقيا لينا بإذن الله  وستتزين القاره السمراء بالأبيض وخطين حمر  زمالك_رجال_لافريقيا_ابطال " و" ‏‎#زمالك_رجال_لافريقيا_ابطال ان شاء الله الكاس في ميت عقبه⁦". 
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