حالة الطريق الدائري الآن.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية





وأشارت المصادر إلي إرتفاع الكثافات المرورية على الطريق الدائري أعلى مناطق الأوتوستراد ودار السلام بالإتجاهين القادم والمتجه من مناطق كورنيش النيل بإتجاه القطامية والعكس.





كذلك يشهد الطريق الدائري كثافات مرورية مرتفعة من محور المريوطية وحتى مناطق الكونيسة في القادم من محور المريوطية بإتجاه المنيب.





وظهرت كثافات مرورية على الطريق من أعلى مناطق الوراق وحتى التقاطع مع محور 26 يوليو، وكذلك مخرج طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي في القادم من المرج.





وتظهر كثافات مرورية مرتفعة على محور 26 يوليو في القادم من أعلى مناطق البراجيل وحتى مناطق التقاطع مع الطريق الدائري وميدان لبنان.





وتستقر الحركة المرورية على الطريق الدائري الأقليمي بقطاعاته ومحوري الضبعة وروض الفرج بالإتجاهين.





كما تستقر حركة المرور على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق الفيوم، وطريقي السويس والإسماعيلية الصحراوي.





وكذلك تستقر الحالة المرورية على طريق أسيوط الغربي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وطريق القطامية - العين السخنة، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق القصير - مرسى علم، وقنا - سفاجا، وطرق جنوب سيناء

استعرضت مصادر أمنية الحالة المرورية الصباحية اليوم الاثنين على الطريق الدائري والطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية.