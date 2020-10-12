رئيس مصر الجديدة للإسكان: 100 مليار جنيه قيمة أصول الشركة ونسعى لزيادة القدرات التنافسية

أكد خالد زكريا رئيس مجلس إدارة مصر الجديدة للإسكان والتعمير،أن أصول الشركة العقارية تتجاوز نحو 100 مليار جنيه.





وأوضح زكريا،خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم، أن الأصول تتضمن مدينة نيو هليوبوليس التي تقع ما بين مدينتي الشروق وبدر على مساحة 5000 فدان وسوف يتم إنشاء بالقرب منها محطة القطار المكهرب فضلا عن ارتباطها بالعاصمة الادارية مما يزيد من قيمة المدينة.





وذكر ان الشركة تمتلك ايضا مساحة ارض 3400 فدان، واصول بنحو 1700 فدان على طريق مصر اىسويس ، فضلا عن مدينة غرناطة و المريلاند احدى شركات الصفوة.





وأكد زكريا أن مصر الجديدة تعد شركة عريقة وقام مجلس الإدارة بمجموعة من الدراسات لتحديد نقاط القوة و الضعف و للوقوف على امكانيات الشركة و رؤية للشركة خلال الفترة القادمة، وتعظيم القدرات التنافسية لها.





من جانبه قال هشام ابو العطا ، رئيس الشركة القابضة للتشييد و التعمير إن الاعلان اليوم عن خطة طرح تطوير شركة مصر الجديدة لكنه لم ينجح ،ووعدنا بتطوير ذاتي صاحب ثاني اكبر محفظة ارضى في مصر اعادة الشركة الى سابق عهدها.





وأضاف:"نستهدف إزالة أي أثر سلبى وتقديم منتج جديد ومستمر حيث انها متوقفة عن الانتاج منذ عامين.