5 محاور لتطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير..تفاصيل

أكد خالد زكريا العادلى ، رئيس مجلس ادارة شركة مصر الجديدة للاسكان،إن شركته تمتلك اصولا عقارية بقيمة 100 مليار جنيه تتضمن مدينة نيوهليوبوليس و محفظة اراض كبيرة.







جاء ذلك خلال الاعلان على الخطة الاستراتيجية لتطوير مصر الجديدة لاسكان و التعمير و التى يستغرق تنفيذها 5 سنوات.



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أكد العادلى ، أن خطة التطوير تستهدف اعادة الشركة الى سابق عهدها و تحديد نقاط القوة و الضعف و للوقوف على امكانيات الشركة و وضع رؤية للشركة خلال الفترة القادمة.





وحدد العادلى 5 محاور للاستراتيجية تشمل تطوير و تنمية مدينة نيو هليوبوليس لترتقى الى مدينة متكاملة ، تنمية هليو بارك على طريق السويس ،تطوير الاصول العقارية بما لايضر النسق الحضارى

، اعادة هيكلة الشركة و توفير الموارد المالية.