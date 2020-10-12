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اقتصاد

5 محاور لتطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير..تفاصيل

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:52 ص
صدى البلد
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علياء فوزي

أكد خالد زكريا العادلى ، رئيس مجلس ادارة شركة مصر الجديدة للاسكان،إن شركته تمتلك اصولا عقارية بقيمة 100 مليار جنيه تتضمن مدينة نيوهليوبوليس و محفظة اراض كبيرة.



جاء ذلك خلال الاعلان على الخطة الاستراتيجية لتطوير مصر الجديدة لاسكان و التعمير و التى يستغرق تنفيذها 5 سنوات.

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أكد العادلى ، أن خطة التطوير تستهدف اعادة الشركة الى سابق عهدها و تحديد نقاط القوة و الضعف و للوقوف على امكانيات الشركة و وضع رؤية للشركة خلال الفترة القادمة.



وحدد العادلى 5 محاور للاستراتيجية تشمل تطوير و تنمية مدينة نيو هليوبوليس لترتقى الى مدينة متكاملة ، تنمية هليو بارك على طريق السويس ،تطوير الاصول العقارية بما لايضر النسق الحضارى
، اعادة هيكلة الشركة و توفير الموارد المالية.

 

  ومن  المنتظر خلال الاجتماع مناقشة الاستراتيجية المقترحة من مجلس الإدارة بشأن تطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والتى تضمنت عدة محاور منها تطوير محفظة الأراضى الضخمة فى هليوبوليس الجديدة وهليوبارك، وتعظيم استغلال الأصول العقارية المملوكة للشركة والمتمركزة فى منطقة الكوربة، وحسن استغلال حديقة الميريلاند ومبنى غرناطة التاريخى، وتضمنت الاستراتيجية كذلك خطة إعادة الهيكلة الإدارية للشركة، ورسم صورة جديدة للشركة تتناسب مع تاريخها وعراقتها.

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