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اقتصاد

سفير تشاد بالقاهرة: مشروعات ضخمة تنفذها المقاولون العرب في بلادنا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:12 م
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
استقبل  المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب بمكتبه الدكتور الأمين الدودو عبد الله الخاطري سفير دولة تشاد فى مصر والذي قدم في بداية اللقاء التهنئة  لفاروق بمناسبة تعيينه رئيسًا للشركة.

وأعرب السفير التشادى،خلال اللقاء الذى حضره المهندس ابراهيم مبروك عضو مجلس الإدارة وعماد عبيد المشرف المالى لقطاع افريقيا و المهندسة أمانى خضير رئيس قطاع مشروعات افريقيا،عن سعادته بالتواجد القوي  للمقاولون العرب بالسوق التشادي ومشيدًا بالأعمال الكبيرة والمشروعات الضخمة التي نفذتها منذ تواجدها بتشاد وكذلك ما يتم تنفيذه حاليا مثل مبنى وزارة الخارجية التشادية والتى تمثل أحد معالم مدينة انجامينا و كذلك مشروع جامعة الاسكندرية بتشاد ومشروعات الطرق المختلفة.

وأشار السفير التشادى الى العلاقات بين مصر وتشاد والتى تشهد تطورا باستمرار نظرا للتشابه الكبير والروابط التى تجمع الشعبين.

ورحب المهندس سيد فاروق  بالسفير التشادى و الدكتور فضل جمعة المستشار التجارى بالسفارة موضحا أن سياسة المقاولون العرب تقوم على التواجد بالدول الافريقية من أجل التنمية.

 وأشار إلى أن الشركة تعتبر الدول الأفريقية بعدا استراتيجيا لمصر و تمثل تشاد إحدى الدول الهامة فى القارة الأفريقية التى تسعى لزيادة حجم الأعمال بها.

علي جانب آخر قدمت  الدكتورة علياء برهان  سفير مصر في موريشيوس التهنئة للمهندس سيد فاروق وأشادت خلال اللقاء بشركة المقاولون العرب وتواجدها المشرف واسهاماتها المتميزة  بالمشروعات التنموية الكبري بدول أفريقيا مشيرة إلى أنها سوف تسعى إلى فتح مجالات عمل فى مجال التشييد و البناء للشركة بدولة موريشيوس.

 
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