إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق "الزعفرانة غارب"

أصيب 3 أشخاص اليوم الاثنين، في انقلاب سيارة بطريق الزعفرانة رأس غارب، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف لمستشفى غارب المركزي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة.





وورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر، بانقلاب سيارة بالكيلو 15 طريق الزعفرانة- رأس غارب، تم الدفع بسيارة اسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص هم «حنا اسحق فهيم»، 45 سنة، مقيم المنيا، «محمد على عيد»، مقيم الجيزة، «سامر ايزوريس انس»، 24 سنة، مقيم السويس، تم نقلهم لمستشفى غارب المركزي لتلقي العلاج .





وتبين أن حالتهم مستقرة وإصابتهم ما بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجارٍ إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.