موعد إجراء مسابقة القرآن لطلاب المعاهد ومكاتب التحفيظ بالأزهر

أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة عن مواعيد إجراء مسابقة القرآن الكريم السنوية ( مسابقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ) لطلاب المعاهد الأزهرية ( ابتدائي - إعدادي - ثانوي ) وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف .





وأوضح الشيخ عبدالحليم عبداللاهي مدير شئون القرآن الكريم بمنطقة الأقصر الأزهرية أن المسابقة تنقسم لمرحلتين هما :

أولًا : يبدأ امتحان طلاب المكاتب المتقدمين للمسابقة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 31 / 10 / 2020 م وحتى الجمعة الموافق 13 / 11 / 2020 م أي لمدة أربعة عشر يومًا بما فيها أيام الجمع والعطلات الرسمية.





ثانيًا: يبدأ امتحان طلاب المعاهد الأزهرية المتقدمين للمسابقة اعتبارًا من يوم السبت 14 / 11 / 2020 م وحتى يوم الجمعة الموافق 27 / 11 / 2020 م أي لمدة أربعة عشر يومًا بما فيها أيام الجمع والعطلات الرسمية.





وتنقسم المسابقة إلى ثلاث مستويات على وفقا للنظام الجديد :

المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا ( 30 جزءًا ).

المستوى الثاني: حفظ 20 جزءًا.

المستوى الثالث: حفظ 10 أجزاء.