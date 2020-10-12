AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

موعد إجراء مسابقة القرآن لطلاب المعاهد ومكاتب التحفيظ بالأزهر

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:16 م
موعد إجراء مسابقة
موعد إجراء مسابقة القرآن لطلاب المعاهد ومكاتب التحفيظ
Advertisements
محمد شحتة
أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة عن مواعيد إجراء مسابقة القرآن الكريم السنوية ( مسابقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ) لطلاب المعاهد الأزهرية ( ابتدائي - إعدادي - ثانوي ) وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف .

وأوضح الشيخ عبدالحليم عبداللاهي مدير شئون القرآن الكريم بمنطقة الأقصر الأزهرية أن المسابقة تنقسم لمرحلتين هما :
أولًا : يبدأ امتحان طلاب المكاتب المتقدمين للمسابقة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 31 / 10 / 2020 م وحتى الجمعة الموافق 13 / 11 / 2020 م أي لمدة أربعة عشر يومًا بما فيها أيام الجمع والعطلات الرسمية.

ثانيًا: يبدأ امتحان طلاب المعاهد الأزهرية المتقدمين للمسابقة اعتبارًا من يوم السبت 14 / 11 / 2020 م وحتى يوم الجمعة الموافق 27 / 11 / 2020 م أي لمدة أربعة عشر يومًا بما فيها أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وتنقسم المسابقة إلى ثلاث مستويات على وفقا للنظام الجديد :
المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا ( 30 جزءًا ).
المستوى الثاني: حفظ 20 جزءًا.
المستوى الثالث: حفظ 10 أجزاء.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حفل تكريم لبنات الأزهر الوافدات في مسابقات القرآن والشعر والرسم.. صور

ضوابط عودة العمل بالكتاتيب لحفظة القرآن الكريم

ترشيحاتنا

أهالي قرية طوخ دلكة بالمنوفية يستغيثون بالمسئولين لتغير مواسير الصرف الصحي.. صور

أحمد بلال: الأهلي لعب أمام بيراميدز بنزاهة وجيرالدو لازم يمشي

أذكار الصباح مكتوبة.. 17 دعاء في بداية يومك يملأه بالفرح

بسبب شيكابالا.. مرتضى منصور يهاجم أحمد فهمي: كومبارس أساء لجماهير الأهلي

بفستان جذاب.. ابنة أحمد زاهر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

مصادر: كهربا يرغب في السفر مع بعثة الأهلي إلى المغرب رغم الإصابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيارة محملة بملفات ساخنة.. وزير الخارجية العراقي يبحث أزمات المنطقة مع أبو الغيط

هولندا تطلق لوكا أول سيارة كهربائية تصنع من القمامة.. صور

مش بالسن .. نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالات جذابة