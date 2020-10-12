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منوعات

لحظة بتر ساق سائح في كاليفورنيا وهجوم سمكة قرش عليه.. صور

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:21 م
صدى البلد
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مريم صليب
تمكن مجموعة من المنقذين على أحد شواطئ كاليفورنيا من إنقاذ رجل حاولت سكة قرش افتراسه في المياه أثناء السباحة و لكنه نجا من أنيابها بأعجوبة و وصل إلى الشاطئ . 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن الشاب البالغ من العمر 35 عام ، أصيب في قدمه بجرح غائر بعد هجوم سمكة قرش عليه في المياه اثناء السباحة . 

شاهد أحد المنقذين على الشاطئ أنه هناك شئ غريب يجري في المياه ، و بدأت شكوكه تقوده غلى أن بالفعل هناك شخص ما يستغيث من الماء ، فقام بمناداة باقي المجموعة على الشاطئ لإنقاذه . 

تمكنت مجموعة الإنقاذ من الوصول للرجل ، ولكن بعد أن التهمت سمكة القرش ساق الرجل، و كادت أن تبترها نهائيا ولكن وصل المنقذون في الوفت المناسب . 
لحظة بتر ساق سائح في كاليفورنيا وهجوم سمكة قرش عليه.. صور
لحظة بتر ساق سائح في كاليفورنيا وهجوم سمكة قرش عليه.. صور
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