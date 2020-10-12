لحظة بتر ساق سائح في كاليفورنيا وهجوم سمكة قرش عليه.. صور





حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن الشاب البالغ من العمر 35 عام ، أصيب في قدمه بجرح غائر بعد هجوم سمكة قرش عليه في المياه اثناء السباحة .





شاهد أحد المنقذين على الشاطئ أنه هناك شئ غريب يجري في المياه ، و بدأت شكوكه تقوده غلى أن بالفعل هناك شخص ما يستغيث من الماء ، فقام بمناداة باقي المجموعة على الشاطئ لإنقاذه .





تمكنت مجموعة الإنقاذ من الوصول للرجل ، ولكن بعد أن التهمت سمكة القرش ساق الرجل، و كادت أن تبترها نهائيا ولكن وصل المنقذون في الوفت المناسب .

تمكن مجموعة من المنقذين على أحد شواطئ كاليفورنيا من إنقاذ رجل حاولت سكة قرش افتراسه في المياه أثناء السباحة و لكنه نجا من أنيابها بأعجوبة و وصل إلى الشاطئ .