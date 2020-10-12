تجنبها .. مشروبات تصيبك بعدوى المسالك البولية





ومع ذلك فإن العديد من هذه التوصيات لا يدعمها العلم السليم، مما يترك الكثير من الناس يتساءلون عما إذا كان أي نمط غذائي أو أطعمة معينة يمكن أن تعالج أو تمنع عدوى المسالك البولية









ووفقا لموقع health line أظهرت بعض الدراسات أن بعض المشروبات والأنماط الغذائية قد تزيد من قابلية الإصابة بعدوى المسالك البولية إلا أن هناك أبحاثًا محدودة حول كيفية تأثير نظامك الغذائي على خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية، أو ما إذا كانت بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تحد من طول أو شدة التهاب المسالك البولية.





وفقًا للبحث لا يعتبر نظامك الغذائي وتناول السوائل عوامل خطر مستقلة للإصابة بعدوى المسالك البولية ووجدت الدراسات أيضًا وجود صلة بين استهلاك بعض المشروبات والتهابات المسالك البولية.





أظهرت الأبحاث القديمة أن تناول الصودا قد يترافق مع عدوى المسالك البولية المتكررة وأظهرت دراسة قديمة من عام 1985 على 225 امرأة أن شرب مشروبات الكولا الغازية كان مرتبطًا بقوة بالتهاب المسالك البولية.





أظهرت بعض الدراسات أيضًا أن بعض المشروبات يمكن أن تعمل كمهيجات للمثانة وترتبط بأعراض الجهاز البولي السفلي ووجدت دراسة أجريت على 30 امرأة أن تقليل الأطعمة والمشروبات التي يحتمل أن تكون مزعجة، بما في ذلك القهوة والشاي والكحول والمشروبات الغازية والمحلاة صناعيًا، قلل من أعراض المسالك البولية السفلية، بما في ذلك مدى الحاجة إلى التبول بشكل عاجل ومتكرر.





ومع ذلك لم يتمكن الباحثون من تحديد ما إذا كان الانخفاض في الأعراض ناتجًا عن تقليل واحد أو كل المشروبات التي يحتمل أن تكون مزعجة، وجدت دراسة أخرى شملت 4145 بالغًا أيضًا ارتباطات بين تناول القهوة والصودا والتهابات المسالك البولية السفلية.