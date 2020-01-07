على حسب حالتك.. هكذا يتم علاج التهاب المسالك البولية طبيا

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وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المسالك البولية أكثر من الرجال، حيث أن العدوى تقتصر على المثانة الخاصة بك، ويمكن أن تكون مؤلمة ومزعجة. ومع ذلك، يمكن أن تحدث عواقب وخيمة إذا كان التهاب المسالك البولية قد انتقل إلى كليتيك.





ويعالج الأطباء عادة التهابات المسالك البولية بالمضادات الحيوية، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل فرصك في الإصابة بـ عدوى المسالك البولية كنوع من الوقاية.





وعادة ما تكون المضادات الحيوية هي الخط الأول لعلاج التهابات المسالك البولية، حيث تعتمد الأدوية الموصوفة على حالتك الصحية ونوع البكتيريا الموجودة في البول.





وتشمل الأدوية التي يوصى بها عادة لعلاج عدوى المسالك البولية البسيطة، وفقا لما ذكر في موقع "مايو كلينك" الطبي، وهي:





تريميثوبريم / سلفاميثوكسازول (باكتريم ، سبترا ، آخرون)

فوسفوميسين (مونورول)

نيتروفورانتوين (ماكرودانتين ، ماكروبيد)

سيفالكسين (Keflex)

سيفترياكسون





وهناك مجموعة من الأدوية المضادة المعروفة باسم الفلوروكينولونات، مثل سيبروفلوكساسين (سيبرو) ، الليفوفلوكساسين (ليفاكوين) وغيرها من الادوية غير موصى بها عمومًا لأمراض المسالك البولية البسيطة، حيث إن مخاطر هذه الأدوية تفوق عمومًا فوائد علاج عدوى المسالك البولية غير المعقدة.





في بعض الحالات ، مثل التهاب المسالك البولية المعقدة أو عدوى الكلى ، قد يصف لك الطبيب دواء الفلوروكينولون في حالة عدم وجود خيارات علاجية أخرى.





وفي كثير من الأحيان ، تختفي الأعراض في غضون بضعة أيام من العلاج، لكن قد تحتاج إلى مواصلة المضادات الحيوية لمدة أسبوع أو أكثر.



