بعد حفل زفافها أمس.. شاهد أجمل إطلالات غادة رجب

نشرت المذيعة بوسي شلبي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور إنستجرام، ظهرت فيها بصحبة الفنانة غادة رجب، في حفل زفاف الأخيرة والذي فاجأت به الجمهور.



وظهرت الفنانة غادة رجب بإطلالة ساحرة ومميزة للغاية وسط حضور مجموعة من أصدقائها وفنانين من داخل الوسط الفني، حيث اختارت فستانا باللون الأبيض، بتصميم الأوف شولدرز، ومزين بالورود من الأعلى، ومن الدانتيل المنفوش بالكامل من الأسفل.



وتركت غادة رجب شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة، واختارت بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع السموكي ايز، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



واختارت طرحة متوسطة الطول، مع وضع التاج على رأسها، فيما لم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات، حيث إنها اكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة وساحرة في يوم زفافها.



وحضر الحفل الفنانة إلهام شاهين، ورجاء الجداوي، الإعلامية بوسي شلبي، وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالة غادة رجب في يوم زفافها.



ومن المعروف عن غادة رجب أنها تتمتع في إطلالتها على البساطة والأناقة أيضا، إلا أنها غير متكلفة في وضع المكياج، فنجد أنها تميل إلى الظهور بشكل طبيعي وناعم للغاية، لتبرز جمال ملامحها الطبيعية.



وفيما يلي سنقوم بإبراز أجمل إطلالات الفنانة غادة رجب على مدار مشوارها الفني:



