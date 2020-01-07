AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد حفل زفافها أمس.. شاهد أجمل إطلالات غادة رجب

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:22 ص
الفنانة غادة رجب
الفنانة غادة رجب
Advertisements
آية التيجي
نشرت المذيعة بوسي شلبي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور إنستجرام، ظهرت فيها بصحبة الفنانة غادة رجب، في حفل زفاف الأخيرة والذي فاجأت به الجمهور.

وظهرت الفنانة غادة رجب بإطلالة ساحرة ومميزة للغاية وسط حضور مجموعة من أصدقائها وفنانين من داخل الوسط الفني، حيث اختارت فستانا باللون الأبيض، بتصميم الأوف شولدرز، ومزين بالورود من الأعلى، ومن الدانتيل المنفوش بالكامل من الأسفل.

وتركت غادة رجب شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة، واختارت بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع السموكي ايز، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

واختارت طرحة متوسطة الطول، مع وضع التاج على رأسها، فيما لم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات، حيث إنها اكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة وساحرة في يوم زفافها.

وحضر الحفل الفنانة إلهام شاهين، ورجاء الجداوي، الإعلامية بوسي شلبي، وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالة غادة رجب في يوم زفافها.

ومن المعروف عن غادة رجب أنها تتمتع في إطلالتها على البساطة والأناقة أيضا، إلا أنها غير متكلفة في وضع المكياج، فنجد أنها تميل إلى الظهور بشكل طبيعي وناعم للغاية، لتبرز جمال ملامحها الطبيعية.

وفيما يلي سنقوم بإبراز أجمل إطلالات الفنانة غادة رجب على مدار مشوارها الفني:

بعد حفل زفافها أمس.. شاهد أجمل إطلالات غادة رجب
بعد حفل زفافها أمس.. شاهد أجمل إطلالات غادة رجب
بعد حفل زفافها أمس.. شاهد أجمل إطلالات غادة رجب
بعد حفل زفافها أمس.. شاهد أجمل إطلالات غادة رجب
بعد حفل زفافها أمس.. شاهد أجمل إطلالات غادة رجب
بعد حفل زفافها أمس.. شاهد أجمل إطلالات غادة رجب
بعد حفل زفافها أمس.. شاهد أجمل إطلالات غادة رجب
بعد حفل زفافها أمس.. شاهد أجمل إطلالات غادة رجب
بعد حفل زفافها أمس.. شاهد أجمل إطلالات غادة رجب
بعد حفل زفافها أمس.. شاهد أجمل إطلالات غادة رجب
بعد حفل زفافها أمس.. شاهد أجمل إطلالات غادة رجب
بعد حفل زفافها أمس.. شاهد أجمل إطلالات غادة رجب
بعد حفل زفافها أمس.. شاهد أجمل إطلالات غادة رجب
بعد حفل زفافها أمس.. شاهد أجمل إطلالات غادة رجب
بعد حفل زفافها أمس.. شاهد أجمل إطلالات غادة رجب
بعد حفل زفافها أمس.. شاهد أجمل إطلالات غادة رجب
بعد حفل زفافها أمس.. شاهد أجمل إطلالات غادة رجب
بعد حفل زفافها أمس.. شاهد أجمل إطلالات غادة رجب
بعد حفل زفافها أمس.. شاهد أجمل إطلالات غادة رجب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشبه قريب.. نجوى كرم بإطلالة ساحرة في حفل خطوبة ابنة شقيقتها

بصحبة زوجها.. ابنة ونيس تفاجئ متابعيها بلون شعر مختلف

بجمبسيوت جلد.. داليا مصطفى بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

بيبي بلو.. شمس الكويتية بإطلالة أنثوية في حفل غنائي

بـ التايجر | مايا دياب تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة على انستجرام

بخصلات شعر ذهبية.. شاهد إطلالة ويزو الجديدة عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

القبض على المتسببين في حرائق الغابات بأستراليا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-1-2020 والقنوات الناقلة

شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير

إيران تشيع جثمان قاسم سليماني إلى مثواه الأخير

خانها خطيبها فاتجهت لهذا الفعل .. والمحكمة تدينه

ننتظر ساعة الصفر| قائد الحرس الثوري الإيراني: الأوامر صدرت للانتقام لـ قاسم سليماني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك النهاردة.. الـ Trench coat لإطلالة جذابة وعصرية في شتاء 2020

شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير

بعد تراجع الدولار .. تعرف على أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر.. صور